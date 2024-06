Gołąbki to niezwykle popularne danie. W Polsce zajada się nim prawie każdy. Choć smaczne, nie zawsze jest takie proste do zrobienia. Trudność polega na odpowiednim zawinięciu farszu w liście kapusty. Nie zawsze udaje się to zrobić tak, by gołąbki się nie rozpadły.

W Turcji, gdzie to danie jest równie popularne co w Polsce, wykorzystuje się do zawijania farszu zupełnie inne warzywo. Dzięki niemu powstają nie tylko pyszne, zgrabne ruloniki, ale pracy przy ich przygotowaniu jest o połowę mniej. Co to za warzywo, które wykorzystuje się w przygotowaniu gołąbków w tym kraju?

Chodzi o pora a dokładnie liście tego warzywa. To w nie wkłada się mięsny farsz. Składników tego dania nie trzeba wcześniej gotować, czy podsmażać. Jak zrobić tureckie gołąbki w liściach pora? Poniżej podajemy przepis.

Przepis na gołąbki

Składniki:

5 dużych porów (wykorzystujemy tylko jasną część),

200 g mięsa mielonego,

1 szklanka ryżu,

4 łyżki oliwy z oliwek,

1 pomidor pokrojony w małą kostkę,

połówka cytryny,

1/4 szklanki posiekanej natki pietruszki,

1/4 szklanki posiekanej mięty,

2 łyżki koncentratu z granatów,

1 łyżeczka soli,

pół łyżeczki mielonego pieprzu.

1 łyżka tureckiej mieszanki przypraw baharat (zamiast niej możecie użyć po szczypcie cynamonu, imbiru, kolendry, goździków pieprzu, ziela angielskiego i gałki muszkatołowej)

Sos:

0,5 l wody,

1/4 szklanki oliwy z oliwek,

1/3 szklanki syropu daktylowego,

połówka cytryny.

Sposób przygotowania:

Pory dokładnie oczyszczamy, a następnie nacinamy je wzdłuż i dzielimy na pojedyncze listki. W misce mieszamy mięso mielone z ryżem i dodajemy drobno posiekanego pomidora oraz zioła. Wlewamy też oliwę, wciskamy sok z połowy cytryny i sypiemy wszystkie przyprawy. Całość dokładnie mieszamy, a następnie nakładamy po 1 łyżce na początek każdego listka pora i zawijamy do krawędzi, tworząc kształt trójkąta. Następnie powtarzamy taką technikę zawijania jeszcze kilka razy, aż do końca listka.

Tak przygotowane trójkąciki układamy w naczyniu żaroodpornym i zalewamy sosem na bazie wody, oliwy, soku z cytryny i syropu z daktyli. Wszystko przykrywamy mokrym papierem do pieczenia, a następnie folią aluminiową i wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni. Po około 1,5 godziny zdejmujemy pokrywkę i jeśli cały płyn odparuje, dolewamy jeszcze pół szklanki wody. Pieczemy gołąbki z pora jeszcze przez 15 minut bez przykrycia, aby się zarumieniły i gotowe.