Zapiekanki i tosty to pyszna przekąska, która z powodzeniem sprawdzi się podczas śniadania, czy kolacji. Chrupiący, podgrzany chleb lub bułka, ciągnąc się ser i wszelkiego rodzaju dodatki, sprawiają, że to danie nigdy się nie nudzi.

Aromatu i smaku w zapiekankach oraz tostach dodaje nie tylko dobrej jakości, bardziej lub mniej wyrazisty w smaku ser, ale także dodane do niej przyprawy. Najczęściej są to bazylia lub oregano, którymi przyprawia się chociażby włoską pizzę. Tymczasem jest jeszcze jedno, mniej znane zioło, które rewelacyjnie sprawdza się w połączeniu na przykład z mozarellą.

Tym ziołem jest estragon. Zioło to ma wyrazisty, anyżowy smak. Jest lekko słodki, więc doskonale skomponuje się z serem, czy pomidorem. Bardzo często estragon używany jest do dań kuchni francuskiej. Sprawdza się rewelacyjnie jako przyprawa do dań z ryb, czy drobiu. Pasuje także do zup i sosów. Na zapiekance będzie smakował zarówno w połączeniu z sosem pomidorowym, jak też czosnkowym, czy BBQ. Poniżej prezentujemy przepis na zapiekanki z mozarellą i estragonem.

Przepis

Składniki:

1 duża bagietka

250 g sera mozarella

250 g twardego sera żółtego

masło

kilka gałązek świeżego estragonu

Sposób przygotowania:

Bagietkę kroimy na kawałki ok. 10-centymetrowe. Rozcinamy na pół, pozostawiając jeden bok nieprzecięty. Sery kroimy na cienkie plasterki. Bagietkę smarujemy niedużą ilością masła. Wkładamy warstwę mozzarelli, sera twardego i posypujemy listkami estragonu. Zamykamy bagietkę i opiekamy w opiekaczu (najlepiej grillowym) kilka minut, aż ser się rozpuści. Bagietki można też opiekać w piekarniku. Zapiekanki można podać z ketchupem, sosem czosnkowym lub BBQ.