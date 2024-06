Wystarczy dosłownie kilka składników, by cieszyć się smakiem dipu z fety i ogórka. Ten kremowy sos sprawdzi się idealnie do dań z grilla, czy letnich potraw zarówno na ciepło, jak i na zimno. Świetnie skomponuje się z warzywami, rybami, czy mięsem. Można nim także posmarować kanapki.

Do jego przygotowania potrzebny jest grecki ser, czyli feta, zielony, świeży ogórek oraz czosnek. To właśnie on sprawi, że dip będzie kremowy i bardzo aromatyczny. Po przyrządzeniu warto wstawić go do lodówki. Schłodzony będzie jeszcze lepszy. Poniżej podajemy przepis na dip z fety i ogórka.

Przepis

Składniki:

200 g sera feta

2 ogórki gruntowe

2 ząbki czosnku

1 łyżka oliwy z oliwek

1 łyżka jogurtu greckiego

1 łyżka posiekanego koperku

sól, pieprz

Przygotowanie:

Obrane ogórki pokroić na mniejsze kawałki i zetrzeć na tarce. Delikatnie posolić i odstawić na kilka minut, a następnie odlać nadmiar wody. Do ogórków dodać rozdrobnioną fetę i jogurt grecki. Wymieszać. Dodać koperek i przeciśnięty przez praskę czosnek. Wlać oliwę z oliwek i doprawić solą oraz pieprzem. Wymieszać. Gotowy dip przełożyć do miseczki i wstawić do lodówki. Podawać jako dodatek do świeżych warzyw, dań mięsnych i wegetariańskich.