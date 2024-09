Ziemniaki zapiekane z bakłażanem to forma prostej, wegetariańskiej zapiekanki. Jest danie podobne do greckiej moussaki, ale przygotowane bez grama mięsa. Hiszpanie też mają podobną potrawę, czyli pochodzący z majorki tumbet - pisze na swojej stronie Jakub Kuroń.

Jego zdaniem to danie może być dodatkiem do mięsnej potrawy lub samodzielnym daniem. Świetnie nadaje się do modyfikacji, o różne sezonowe dodatki: cukinię, dynię lub bataty. Jak je zrobić?

Oto przepis na ziemniaki zapiekane z bakłażanem.

Przepis

Składniki:

1 duży bakłażan

4-5 średnich ziemniaków

garść świeżej bazylii

3 ząbki czosnku

passaty pomidorowej

100 g żółtego sera np. bursztyn

oliwa do smażenia

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obierz ze skórki, następnie opłucz pod bieżącą woda, pokrój w jednocentymetrowe plastry. Pokrojone warzywo obgotuj przez 10 minut w osolonym wrzątku. Po tym czasie odcedź, odstaw do wystygnięcia.

Bakłażana również pokrój w jednocentymetrowe plastry. Krążki obsmaż na oliwie z oliwek do uzyskania ładnego złotego koloru. Przełóż na ręcznik papierowy, aby osączyć z nadmiaru tłuszczu.

Na dwóch łyżkach oliwy z oliwek podsmaż przeciśnięty przez praskę czosnek. Kiedy lekko się zrumieni wlej passatę pomidorową. Gotuj na małym ogniu przez 5 minut. Pod koniec dodaj grubo posiekaną bazylię, dopraw solą i pieprzem.

Na dno naczynia do zapiekania wlej kilka łyżek sosu pomidorowego. Ułóż warstwę ziemniaków, następnie bakłażana, posyp częścią startego żółtego sera. Powtarzaj czynności aż do wykorzystania składników. Wierzch posyp startym serem. Zapiekaj w 190°C przez 30-35 minut.