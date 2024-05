Czasem mamy ochotę na gołąbki, ale nie chce nam się ich przygotowywać, bo to proces pracochłonny. Farsz trzeba zawijać w uprzednio przygotowane liście kapusty. Jest jednak doskonały sposób na to, by cieszyć się smakiem tego pysznego dania i zaoszczędzić czas. Przepis na gołąbki wieprzowe bez zawijania podał Jasiek Kuroń w "Pytaniu na śniadanie" w TVP2.

Gołąbki bez zawijania to pyszny i prosty obiad z piekarnika. Bo jak twierdzi Jasiek Kuroń, najpyszniejsze są upieczone. Gołąbków nie zwijamy jak w klasycznym przepisie, a dodajemy poszatkowaną kapustę do środka. U Jaśka Kuronia jest to poszatkowana i przesmażona młoda kapusta.

Przepis:

Składniki:

500 g mięsa mielongo wieprzowego lub wieprzowo-wołowego

szklanka ryżu

250 g białej kapusty

duża cebula pokrojona w kostkę

2 łyżki majeranku

łyżeczka pieprzu ziołowego

2 łyżki oleju

2 czubate łyżki bułki tartej

sól, pieprz

Przygotowanie:

Kapustę szatkujemy i podsmażamy. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy, formujemy zgrabne kotleciki i wkładamy do naczynia żaroodpornego. Pieczemy przez 30 minut w 170 stopniach. Jasiek Kuroń twierdzi, że pieczone są najlepsze, choć można je także udusić.

Przepis na sos pomidorowy

Ten sos w domu rodzinnym Jaśka Kuronia była nazywany "PRL-owskim". Nauczył się go przygotowywać od ojca, Maćka Kuronia. Ten sos idealnie pasuje do gołąbków bez zawijania.

Składniki:

łyżka masła

cebula pokrojona w kostkę

łyżka mąki

2 szklanki przecieru pomidorowego

2 łyżki śmietany

3 łyżki koperku

Sól, pieprz

Przygotowanie:

Posiekaną cebulę przysmażamy na maśle, dodajemy potem przecier pomidorowy i zagotowujemy. Potem dodajemy śmietanę roztrzepaną z mąką oraz przyprawy. Mieszamy energicznie, by nie powstały grudki. Zdejmujemy z ognia i doprawiamy koperkiem.