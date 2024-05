Naleśniki dobrze sprawdzą się zarówno w wersji wytrawnej, jak i na słodko. Wiosną warto włożyć do nich to, co znajdziemy na targach, czy w sklepach na stoiskach z warzywami. Te z przepisu siostry Anastazji wypełnione są po brzegi papryką oraz zieloną sałatą. Jeśli chcesz można do nich dodać także marchewkę, czy selera naciowego.

Smak podkręci tarty parmezan i pasta z papryki. To danie będzie idealne na wiosenny obiad lub kolację. Poniżej prezentujemy przepis na naleśniki z sałatą siostry Anastazji.

Przepis

Składniki:

2-3 jaja

1 płaska łyżka mąki pszennej

1 płaska łyżka drobno pokrojonej natki pietruszki

1 łyżka startego parmezanu

tłuszcz

Nadzienie:

zielona sałata

chrzan

plasterki szynki

plasterki sera żółtego

pasta z papryki

świeża papryka

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki wymieszać i upiec 2-3 cienkie naleśniki. Wierzch każdego naleśnika posmarować chrzanem, rozłożyć liść sałaty, plaster szynki posmarowany pastą z papryki i plaster sera żółtego. Zwinąć jak roladę.

Naleśniki pokroić w grube plastry. Przybrać liśćmi sałaty, drobno posiekanym szczypiorkiem i plasterkami rzodkiewki.

Podawać na zimno jako przystawkę.