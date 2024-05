Ciasto z truskawkami to jeden z tych deserów, który od razu kojarzy się z sezonem na te słodkie, soczyste owoce. Idealnie sprawdzi się podczas spotkań ze znajomymi, czy jako słodka przekąska na podwieczorek.

Truskawki idealnie łączą się z każdym ciastem - biszkoptowym, kruchym a nawet francuskim. W tym przepisie siostry Anastazji ciasto poza tym, że połączone jest z tymi wiosennymi owocami, ma też cytrynową nutę oraz lukier. Jak je zrobić? Poniżej prezentujemy przepis na ciasto cytrynowe z truskawkami siostry Anastazji.

Przepis

Składniki:

35 dag margaryny

35 dag cukru

35 dag mąki

6 jaj

1 cukier waniliowy

1 łyżeczka proszku do pieczenia

starta skórka z 1 cytryny

Wykonanie:

Margarynę utrzeć z cukrem, żółtkami, stopniowo dodając mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i cukrem waniliowym oraz startą skórkę z cytryny. Na końcu delikatnie wmieszać pianę z ubitych na sztywno białek.

Lukier cytrynowy

Składniki:

sok z 2 cytryn

3/4 szklanki cukru pudru

Wykonanie:

Wymienione składniki ucierać do czasu uzyskania konsystencji śmietany.

Dodatek:

3/4 kg truskawek

Przygotowanie do pieczenia:

Ciasto wylać na blaszkę – ułożyć truskawki. Piec przez ok. 45 min w temp. ok. 180 st. C. Po upieczeniu wierzch ciasta przybrać lukrem cytrynowym.

Do ciasta zamiast truskawek można użyć malin lub pokrojonych w kostkę brzoskwiń.