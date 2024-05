To połączenie schabu i młodej kapusty będzie smakowało prawie każdemu. To danie idealne na świąteczny obiad, niedzielę, czy komunijne przyjęcie, które wielu z nas będzie teraz organizować.

Tajemnicą tego przepisu jest duszenie schabu w bulionie a potem właśnie w młodej kapuście.

Reklama

Zaserwować go można bez dodatków, ale dobrze sprawdzą się gotowane ziemniaki lub kluski śląskie.

Poniżej prezentujemy przepis na schab w młodej kapuście.

Reklama

Przepis

Składniki:

500 g schabu

2 łyżki mąki pszennej

3 łyżki oleju

1 cebula

1 i 1/2 szklanki (375 ml) bulionu

1 puszka siekanych pomidorów (lub 3 świeże)

1/2 małej główki młodej kapusty

pęczek koperku

Sposób przygotowania:

Pokrojony na plasterki schab wystekować (w maszynie lub tłuczkiem z rowkami). Obtoczyć w mące a następnie obsmażyć z obu stron na patelni na 2 łyżkach oleju. Na koniec doprawić solą oraz pieprzem.

W międzyczasie w szerokim, dużym garnku rozgrzać pozostałą łyżkę oliwy, dodać pokrojoną w kosteczkę cebulę i zeszklić ją co chwilę mieszając.

Wlać bulion i zagotować. Włożyć obsmażone mięso, przykryć i gotować na małym ogniu przez ok. 30 minut.

Dodać pomidory z puszki (siekane, bez skórek), sprawdzić doprawienie solą oraz pieprzem i gotować pod przykryciem przez ok. 20 minut.

Kapustę umyć, odciąc twarde części liści i głąb. Liście pokroić na 2 cm paseczki. Dodać do garnka z mięsem i zanurzyć w wywarze. Gotować przez ok. 10 minut (do miękkości mięsa i kapusty), w razie potrzeby bez przykrycia, aby odparować nieco sos jeśli jest zbyt rzadki. Pod koniec dodać posiekany koperek (ok. 2 - 3 łyżki). Podawać z ziemniakami i koperkiem.