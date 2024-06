To ciasto jest hitem sieci. 3 bit z truskawkami robi się bardzo prosto i szybko. Nie trzeba go piec, wystarczy po przygotowaniu włożyć do lodówki i schłodzić. Smak słodkich warstw przełamany truskawkami podbije podniebienie niejednego amatora ciast z tymi sezonowymi owocami. Poniżej podajemy przepis.

Przepis

Składniki:

2 duże opakowania herbatników

1 puszka masy kajmakowej

500 ml śmietany 36%

mały serek mascarpone

2 łyżki cukru pudru

2 budynie śmietankowe

3 łyżki cukru

3 szklanki mleka

100 g masła

1 słoiczek dżemu z czarnej porzeczki

1 mleczna czekolady

300 g pokrojonych truskawek

Przygotowanie:

Budynie wymieszać z cukrem i 1 szklanką mleka. Pozostałe mleko zagotować. Na gotujące mleko wlać budyń i gotować cały czas mieszając, wrzucić masło dokładnie wymieszać i odstawić. Blaszkę wyłożyć papierem do pieczenia i ułożyć warstwę herbatników. Na herbatniki wyłożyć masę kajmakową i przykryć herbatnikami. Na herbatniki wyłożyć dżem z czarnej porzeczki.

Na dżem wyłożyć budyń i następną warstwę herbatników. Śmietanę ubić z cukrem, serkiem mascarpone i wyłożyć na herbatniki. Na bitą śmietanę powkładać pokrojone truskawki i posypać sprężynkami ze startej czekolady. Ciasto włożyć na noc do lodówki (najlepiej smakuje na drugi dzień).