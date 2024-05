Szpinak to warzywo pełne dobra. Liście tego warzywa zawierają witaminę C, A, E i K, żelazo, wapń, potas, fosfor, kwas foliowy oraz magnez. Dzięki przeciwutleniaczom polecany jest jako naturalna wspomagające ochronę przed chorobami nowotworowymi, chorobami serca oraz cukrzycą typu 2.

Reklama

Choć dla wielu osób kojarzy się jako koszmar z dzieciństwa podany w formie zielonej papki, dobrych parę lat temu został odczarowany. Dziś to jeden z popularniejszych dodatków do sałatek, dań głównych, zup, czy podawany jako samodzielna przekąska. Okazuje się, że można go również ukisić i zamknąć w słoikach jak ogórki, czy inne warzywa. Poniżej prezentujemy przepis siostry Anastazji na kiszony szpinak z czosnkiem.

Przepis

Składniki:

Reklama

1 duża wiązka szpinaku,

1 cytryna,

3-4 ząbki czosnku (lub wg uznania),

1-1 1/2 szklanki wody,

sól

Przygotowanie:

Szpinak oczyścić, umyć i zagotować z dodatkiem soli i soku z cytryny. Po 2-3 min. dodać przeciśnięty przez praskę czosnek, doprawić do smaku i przełożyć do słoików. Dobrze zakręcić i pasteryzować przez ok. 10 min.

Podawać jako samodzielną przekąskę, dodatek do mięsa, ryb, zapiekanek, pierogów, naleśników, makaronu, kaszy.