To ciasto jest proste i łatwe do zrobienia. Nie wymaga zbytnich zdolności kulinarnych a co najważniejsze pieczenia. Robi się je bez użycia piekarnika.

Sekretnym składnikiem tej receptury od siostry Anastazji jest masa kajmakowa i bita śmietana.

Reklama

O ile pierwszą kupujemy w sklepie, o tyle drugą przygotowujemy sami, ale znowu nie jest to taka skomplikowana czynność, jakby się wydawało.

Poniżej prezentujemy przepis na ciasto migdałowe bez pieczenia siostry Anastazji. Ten smak naprawdę zaskakuje.

Reklama

Przepis

Składniki:

2 duże paczki krakersów

Masa krówkowa:

400 g masy kajmakowej z puszki

Krem budyniowy:

1 l mleka

1 szkl. mąki pszennej tortowej

1 łyżka mąki ziemniaczanej

3/4 szkl. cukru

1 jajko

1 opakowanie budyniu śmietankowego

250 g masła

Bita śmietana:

400 ml śmietanki 36%

2 łyżki cukru pudru

1 łyżka żelatyny

Do dekoracji:

100 g płatków migdałowych

Sposób przygotowania:

Zaczynamy od przygotowania masy budyniowej. Trzy szklanki mleka przelewamy do garnka, dodajemy cukier i masło. Całość zagotowujemy. W pozostałej części mleka rozpuszczamy: mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną oraz budyń śmietankowy. Składniki łączymy ze sobą pry użyciu łyżki. Mieszamy do momentu uzyskania gładkiej konsystencji (bez grudek). Do gotowej mieszanki dodajemy jajko. Ponownie mieszamy składniki i przelewamy je cienkim strumieniem do gorącego mleka. Wszystko razem mieszamy (masa powinna zgęstnieć). Następnie odstawiamy masę budyniową do wystudzenia.

Blaszkę o wymiarach 23 x 33 cm wyścielamy papierem do pieczenia. Na spód układamy warstwę krakersów (jeden obok drugiego, tak aby nie pozostawiać żadnych przerw).

Na warstwie krakersów rozprowadzamy równomiernie masę krówkową. Przykrywamy ją drugą warstwą krakersów. Następie wykładamy przestudzoną masę budyniową i ponownie rozkładamy krakersy na górnej warstwie.

Zabieramy się za zrobienie bitej śmietany. Żelatynę rozpuszczamy w 1/3 szkl ciepłej wody. Schłodzoną śmietankę przelewamy do wysokiego naczynia i ubijamy na najwyższych obrotach. Pod koniec ubijania dodajemy cukier puder, następnie przestudzoną żelatynę.

Bitą śmietanę wykładamy na górę ciasta. Równomiernie rozprowadzamy ją po całej powierzchni blaszki. Ciasto dekorujemy płatkami migdałowymi.