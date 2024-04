Rabarbar to rewelacyjny dodatek do ciasta. Późną wiosną niemal w każdej kuchni powstaje i w każdym domu ten słodki deser króluje na stołach.

Wśród wielu przepisów, to właśnie ten siostry Anastazji warto wypróbować. Jego tajemnicą jest jeden składnik. Okazuje się, że dodaje do niego maślanki. To właśnie ona wzbogaca jego smak. Oto przepis na ciasto rabarbarowe siostry Anastazji.

Przepis siostry Anastazji

Składniki:

1 kg mąki tortowej

3 jajka

250 g rabarbaru

250 g drobnego cukru

opakowanie cukru wanilinowego

370 ml maślanki

120 ml oleju

10 g proszku do pieczenia

Sposób przygotowania:

Jajka miksujemy z dwoma rodzajami cukru. Powinniśmy uzyskać jasną i puszystą masę. Wzbogacamy ją o maślankę. Musi mieć ona temperaturę pokojową. W związku z tym wyjmujemy ją z lodówki przynajmniej godzinę przed rozpoczęciem przygotowań.

Wszystko cały czas miksujemy. Mieszankę uzupełniamy o olej. Wówczas zmniejszamy obroty miksera i stopniowo dodajemy mąkę przesianą razem z proszkiem do pieczenia. Baza pod ciasto jest już gotowa.

Ciasto przelewamy do foremki wyścielonej papierem do pieczenia. Na jego wierzchu wykładamy kawałki pokrojonego rabarbaru. Wszystko umieszczamy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza. Ciasto pieczemy przez 45 minut.