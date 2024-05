Sezon na truskawki trwa. W sklepach i na bazarach wciąż można też znaleźć dobre, słodko-kwaśne jabłka. Zazwyczaj przygotowujemy ciasto z dodatkiem tylko jednego z tych owoców a gdyby tak połączyć je w jednym cieście?

Siostra Anastazja proponuje przepis na sprawdzony słodki przysmak z masami zawierającymi te dwa owoce połączone z masą śmietankową oraz bezą. Tajemnica tego deseru tkwi właśnie w tych kilku przekładanych warstwach.

Choć na pierwszy rzut oka ten przepis wydaje się skomplikowany, tak naprawdę nie sprawia zbyt wiele kłopotów w przygotowaniu. Poniżej prezentujemy przepis na ciasto z jabłkami i masą truskawkową siostry Anastazji.

Przepis

Składniki:

30 dag mąki

2 jaja

5 dag masła

1/2 szklanki cukru kryształu

2 łyżki mleka

1/2 łyżeczki amoniaku

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 kg jabłek

Wykonanie:

Jaja roztrzepać z cukrem, dodać przestudzone stopione masło i rozpuszczony w mleku amoniak. Wymieszać i pozostawić pod przykryciem w lodówce (najlepiej na noc). Następnie do masy dodać mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i zarobić ciasto. Podzielić na dwie równe części.

Jabłka obrać, zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Odcisnąć nadmiar soku.

Przygotowanie do pieczenia:

Na spód blaszki wyłożyć jedną część ciasta – przykryć równomiernie startymi jabłkami – wierzch przykryć pozostałym ciastem. Upiec w temp. ok. 180 st. C przez ok. 30-35 min.

Masa truskawkowa

Składniki:

1 1/2 – 2 l musu truskawkowego

3-4 galaretki truskawkowe

Wykonanie:

Mus truskawkowy wymieszać z suchymi galaretkami. Mieszając, podgrzać (nie zagotować) do czasu rozpuszczenia się galaretki.

Beza

Składniki:

5 białek

1 szklanka cukru pudru

2 łyżeczki mąki ziemniaczanej

1/5 łyżeczki proszku do pieczenia

1/2 łyżeczki kakao

1 łyżeczka soku z cytryny

5 dag płatków migdałowych

Wykonanie:

Białka ubić z cukrem na sztywną pianę, dodać mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia, kakao oraz sok z cytryny. Delikatnie wymieszać. Białka rozłożyć na blaszce, posypać płatkami migdałowymi i upiec w temp. ok. 170 st. C przez 15-20 min.

Masa śmietankowa

Składniki:

1 l śmietany 36%

6 łyżeczek żelatyny

cukier puder do smaku

Wykonanie:

Żelatynę rozpuścić w 1/2 szklanki wody. Śmietanę ubić z cukrem, stopniowo dodając rozpuszczoną żelatynę. Podzielić na dwie części.

Dodatek:

2 opakowania Delicji

Złożenie ciasta:

Ciasto z jabłkami – połowa masy śmietankowej – równomiernie rozłożyć Delicje – masa truskawkowa – połowa masy śmietankowej – wierzch przykryć bezą.