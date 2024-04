Czas grillowania właśnie się zaczyna. Na ruszty już za chwilę wrzucimy kiełbasy, karkówki, oraz ryby. Niemniej jednak od tego co zgrillujemy, ważne jest też to, co zaserwujemy do tych dań jako dodatek.

Jednym z najsmaczniejszych i najczęściej wybierany jest sałatka ziemniaczana.

To potrawa, którą przygotowuje się łatwo i szybko a przy tym mało, komu nie przypadnie do gustu. Ewa Wachowicz w swojej recepturze radzi, by wzbogacić ją o jajka i marynowane śliwki.

Oto przepis na sałatkę ziemniaczaną Ewy Wachowicz.

Przepis

Składniki:

6 ziemniaków

4 jajka

2 cebule

marynowane śliwki

2 ogórki kiszone

3 łyżki majonezu

1 łyżka kwaśnej śmietany

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Ziemniaki ugotować w mundurkach, jajka na twardo. Obrać i pokroić w grubą kostkę. Wrzucić do miski, dodać cebule (gruba kostka), połówki śliwek, ogórki starte na tarce o grubych oczkach. Majonez połączyć ze śmietaną. Przyprawić do smaku solą i pieprzem. Sosem polać sałatkę. Wymieszać. Można udekorować bratkami.