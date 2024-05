Ajvar to kulinarna chluba Bałkanów. Ta pasta ma wyrazisty smak i świetnie sprawdza się przy potrawach z grilla, czy jako dodatek do mięs.

Ajvar to pasta z pieczonej papryki. W jej składzie ajvaru nie powinno zabraknąć czosnku, dodaje się także ocet. Olej słonecznikowy w jej składzie sprawia, że zyskuje ciekawą konsystencję. Do ajvara często dodaje się też bakłażan. Okazuje się, że poza konkretnymi daniami z dodatkiem, czy przewagą mięs, sprawdza się również w zupie. Spróbujcie tej zupy warzywnej z ajvarem z przepisu Ewy Wachowicz.

Przepis

Składniki:

2 papryki czerwone

2 bakłażany

główka czosnku

4 ziemniaki

2 l wywaru jarzynowego

1 szklanka domowego przecieru pomidorowego

3 łyżki ajvaru

1 łyżeczka papryki wędzonej

Do podania:

grzanki

koperek

Sposób przygotowania:

Bakłażany, papryki i czosnek umieścić w naczyniu żaroodpornym i zapiec w piekarniku.

Upieczone bakłażany przekroić wzdłuż na pół. Łyżką wyjąć miąższ i przełożyć do garnka. Paprykę obrać ze skórki, usunąć nasiona i pokroić na kawałki. Dodać do bakłażana. Czosnek wycisnąć z łupin wprost do rondla. Zalać ciepłym rosołem. Wrzucić pokrojone w kostkę ziemniaki. Przykryć i gotować do miękkości.

Dodać przecier pomidorowy i ajvar. Zmiksować na gładki krem. Doprawić słodką papryką wędzoną.

Na talerzu udekorować koperkiem. Podawać z grzanką.