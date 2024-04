Boczek z grilla to jedno ze smaczniejszych i coraz chętniej serwowanych dań podczas pikników, czy letnich spotkań w ogrodzie. To mięso może być smaczne, aromatyczne i chrupiące, jeśli zostanie odpowiednio przygotowane.

Reklama

Pomoże w tym marynata. Ta z dodatkiem miodu i musztardy sprawi, że mięso będzie nie tylko miękkie, ale i kruche. Jak ją przygotować?

Przepis

Składniki:

Reklama

3 łyżki oleju

2 łyżeczki miodu

2 łyżeczki musztardy

pieprz i sól

½ łyżeczki słodkiej papryki

½ łyżeczki ostrej papryki

kilka kropli sosu sojowego

1-2 łyżki wody

Sposób przygotowania:

Składniki marynaty trzeba dobrze wymieszać. Wystarczy, że wrzucimy je do słoika, zakręcimy go i potrząśniemy dynamicznie aż wszystkie składniki się połączą.

Tak przygotowaną marynatą zalewamy mięso i każdy kawałek zanurzamy tak, by pokryła go marynata i znajdujące się w niej przyprawy. Mięso w marynacie wstawiamy do lodówki na minimum godzinę lub całą noc. Tak przygotowane i zamarynowane wykładamy na rozgrzanego grilla i smażymy.