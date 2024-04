Karkówka to niekwestionowana królowa grilla. Aromatyczne, marynowane kawałki mięsa, chrupiące na zewnątrz i soczyste w środku skuszą z pewnością każdego. Jak przyrządzić ją, by naprawdę smakowała i rozpływała się w ustach?

Ewa Wachowicz proponuje przed grillowaniem umieścić ją w marynacie.

Tajnym składnikiem jest jogurt oraz tarta skórka z limonki. Warto pamiętać, że im dłużej będzie marynowało się mięso, tym lepiej. Kilka godzin w lodówce to absolutne minimum. Poniżej prezentujemy przepis na karkówkę z grilla Ewy Wachowicz.

Przepis

Składniki:

karkówka

Marynata:

2 szklanki jogurtu greckiego

5 ząbków czosnku

2 cm imbiru

skórka z 1 limonki

4 łyżki octu winnego

1 łyżeczka chilli

1 łyżka gorczycy

1 łyżeczka soli

Sposób przygotowania:

Karkówkę pokroić w dość grube plastry.

Jogurt przełożyć do dużej miski. Dodać czosnek przeciśnięty przez praskę. Imbir obrać i zetrzeć na tarce o drobnych oczkach, dodać do jogurtu. Limonkę dokładnie umyć i delikatnie zetrzeć zieloną część skórki - do miski. Dolać ocet winny, przyprawić chili, rozgniecionymi w moździerzu ziarnami gorczycy oraz solą.

Pokrojone mięso przełożyć do miski, wymieszać z marynatą i wstawić do lodówki na co najmniej ½ godziny (a najlepiej na kilka godzin lub całą noc).

Po tym czasie wyjąć z marynaty i upiec na grillu - do miękkości, z obu stron.