Bataty z grilla to bardzo prosta i idealna przystawka na grilla. Sprawdzi się zarówno podczas ogrodowego grillowania, jak i do przyrządzenia na elektrycznym urządzeniu.

Przygotowuje się ją w błyskawicznym tempie. Wystarczy po prostu pokroić bataty, wymieszać z oliwą z oliwek i posypać przyprawami. Można je przyrządzać równocześnie z pozostałymi daniami. Oto przepis na grillowane bataty.

Reklama

Przepis

Składniki:

Reklama

4 słodkie ziemniaki pokrojone w plastry o grubości 1,5 cm

3 łyżki oliwy z oliwek

pieprz, sól

granulowany czosnek

1 łyżeczka wędzonej papryki

Sposób przygotowania:

Rozgrzej grill do wysokiej temperatury. Jeśli pieczesz na ruszcie grillowym, upewnij się, że jest naoliwiony. Do miski włóż (nieobrane) pokrojone bataty i wymieszaj z oliwą, pieprzem, czosnkiem, solą i wędzoną papryką. Wymieszaj, aby przyprawy i tłuszcz dokładnie pokryły plastry słodkiego ziemniaka. Umieść ziemniaki na grillu i grilluj przez około 10 minut z każdej strony lub do miękkości po przekłuciu. Możesz również umieścić je na patelni grillowej, jeśli nie chcesz ich gotować bezpośrednio na ruszcie grillowym. Przenieś zgrillowane ziemniaki do miski i dopraw solą, jeśli chcesz. Podawaj na ciepło.