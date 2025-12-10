Tradycja przygotowywania gołąbków pochodzi z Kresów Wschodnich. Ich historia sięga XIX wieku. Te z dodatkiem kaszy gryczanej i ziemniaków często podawane były na wigilijnych stołach. Dziś najbardziej znaną wersją gołąbków jest oczywiście ta z dodatkiem sosu pomidorowego.

Gołąbki z kaszą gryczaną siostry Anastazji. Tajemnica to ten farsz

Można je jednak podać w nieco innym, bardziej jarskim i nie tak słodko-kwaśnym wydaniu, które podkreśla dodatek pomidorów. Tajemnicą gołąbków siostry Anastazji jest nie tylko sos pieczarkowy, ale też farsz składający się z dwóch rodzajów kaszy - gryczanej i jęczmiennej. Jak je przygotować? Poniżej prezentujemy przepis.

Reklama

Gołąbki z kaszą gryczaną siostry Anastazji - składniki

1 główka kapusty włoskiej

25 dag kaszy jęczmiennej

25 dag kaszy gryczanej

1 kg pieczarek

2 cebule

2 szklanki wywaru jarzynowego

3-4 łyżki tłuszczu

sól i pieprz

Sos pieczarkowy:

1-2 łyżki mąki pszennej

1/2 szklanki śmietany

1/2 szklanki wody

sól i pieprz

Gołąbki z kaszą gryczaną siostry Anastazji - przygotowanie

Kapustę sparzyć, wyciąć głąb i oddzielić liście. Każdą z kasz osobno ugotować na sypko. Cebule pokroić w kostkę, zeszklić na tłuszczu i dodać pokrojone pieczarki. Razem dusić do miękkości. Pod koniec duszenia posolić. Ugotowane kasze wymieszać i dodać połowę podduszonych pieczarek z cebulą. Wymieszać i doprawić do smaku. Jeżeli farsz jest zbyt suchy – dolać wywaru jarzynowego. Wyrobioną masę nakładać na liście kapusty, zaginać brzegi i zwijać w rulon. Gołąbki układać dość ciasno warstwami w naczyniu żaroodpornym wyłożonym liśćmi kapusty. Podlać wywarem i dusić w piekarniku (ok. 180 st. C) do miękkości. W razie potrzeby w trakcie duszenia uzupełniać odparowany wywar.

Sos pieczarkowy: