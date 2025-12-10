Tradycja przygotowywania gołąbków pochodzi z Kresów Wschodnich. Ich historia sięga XIX wieku. Te z dodatkiem kaszy gryczanej i ziemniaków często podawane były na wigilijnych stołach. Dziś najbardziej znaną wersją gołąbków jest oczywiście ta z dodatkiem sosu pomidorowego.
Gołąbki z kaszą gryczaną siostry Anastazji. Tajemnica to ten farsz
Można je jednak podać w nieco innym, bardziej jarskim i nie tak słodko-kwaśnym wydaniu, które podkreśla dodatek pomidorów. Tajemnicą gołąbków siostry Anastazji jest nie tylko sos pieczarkowy, ale też farsz składający się z dwóch rodzajów kaszy - gryczanej i jęczmiennej. Jak je przygotować? Poniżej prezentujemy przepis.
Gołąbki z kaszą gryczaną siostry Anastazji - składniki
- 1 główka kapusty włoskiej
- 25 dag kaszy jęczmiennej
- 25 dag kaszy gryczanej
- 1 kg pieczarek
- 2 cebule
- 2 szklanki wywaru jarzynowego
- 3-4 łyżki tłuszczu
- sól i pieprz
Sos pieczarkowy:
- 1-2 łyżki mąki pszennej
- 1/2 szklanki śmietany
- 1/2 szklanki wody
- sól i pieprz
Gołąbki z kaszą gryczaną siostry Anastazji - przygotowanie
- Kapustę sparzyć, wyciąć głąb i oddzielić liście. Każdą z kasz osobno ugotować na sypko. Cebule pokroić w kostkę, zeszklić na tłuszczu i dodać pokrojone pieczarki. Razem dusić do miękkości.
- Pod koniec duszenia posolić. Ugotowane kasze wymieszać i dodać połowę podduszonych pieczarek z cebulą. Wymieszać i doprawić do smaku. Jeżeli farsz jest zbyt suchy – dolać wywaru jarzynowego. Wyrobioną masę nakładać na liście kapusty, zaginać brzegi i zwijać w rulon.
- Gołąbki układać dość ciasno warstwami w naczyniu żaroodpornym wyłożonym liśćmi kapusty. Podlać wywarem i dusić w piekarniku (ok. 180 st. C) do miękkości. W razie potrzeby w trakcie duszenia uzupełniać odparowany wywar.
Sos pieczarkowy:
- Śmietanę roztrzepać z mąką na gładką masę, dodać wodę i połączyć z pozostałymi z farszu pieczarkami. Całość chwilę zagotować, ciągle mieszając. Doprawić do smaku.
- Gołąbki podawać z sosem pieczarkowym jako samodzielne danie.
