Flaki, by były smaczne muszą być przede wszystkim dobrze przyrządzone a wcześniej odpowiednio przygotowane do gotowania. To właśnie ich specyficzny zapach sprawia, że wiele osób patrzy na nie z obrzydzeniem.

Skąd w ogóle wzięła się nazwa flaki? Ich głównym składnikiem są oczyszczone i pokrojone w paseczki fragmenty wołowego żołądka. Nie tylko odpowiednie ich wymoczenie, by mówiąc wprost nie śmierdziały, ale też doprawienie sprawi, że będą nie tylko smaczne, ale i aromatyczne.

Dobrze przyprawione flaki powinny być pikantne i paprykowe. Jak je przygotować, by naprawdę smakowały? Ten przepis na flaki siostry Anastazji jest prosty i dużo w nim trików na dobrze przygotowanie tego dania. Co zrobić i co dodać, by były smaczne i aromatyczne?

Przepis

Składniki:

1 kg blanszowanych flaków

0,5 kg wołowiny (można zastąpić kurczakiem)

pół selera

cebula

por

2 pietruszki

3 marchewki

łyżka mąki pszennej

łyżka masła

przyprawy: sól i pieprz do smaku, kilka ziaren ziela angielskiego, liść laurowy, majeranek, pół łyżeczki imbiru, łyżeczka gałki muszkatołowej, papryka w proszku

Sposób przygotowania:

Flaki gotujemy przez dwie minuty, odlewamy wodę i powtarzamy. Później jeszcze raz zalewamy wodą i gotujemy, aż będą miękkie. Flaki powinny być pokrojone w paski - można zrobić to zarówno przed gotowaniem, jak i po.

W osobnym garnku gotujemy rosół z wybranym mięsem oraz warzywami. Dodajemy do niego pokrojone flaki oraz pozostałe ugotowane mięso (również pokrojone) i gotujemy przez kilka minut. Dorzucamy pokrojoną w kostkę marchewkę.

Robimy zasmażkę z jednej łyżki mąki i jednej łyżki masła. Dodajemy ją do flaków. Danie doprawiamy tak, żeby uzyskało pożądaną przez nas pikantność.