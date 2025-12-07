Grudzień to czas, gdy częściej przygotowujemy pierogi. Te z farszem z grzybami i kapustą albo uszka to dodatek do czerwonego barszczu, bez którego chyba prawie nikt nie wyobraża sobie świąt. Nie wszyscy są chętni, by zrobić je samemu, bo obawiają się, że ciasto wyjdzie twarde i zbyt grube. Okazuje się, że wcale nie musi tak być.

Jak zrobić ciasto na pierogi? Jakich trzech składników użyć?

Ciasto na pierogi z przepisu Magdy Gessler zawsze wychodzi miękkie i elastyczne. Do jego przygotowania wystarczą dosłownie trzy składniki. Do środka można włożyć zarówno słodki, jak i wytrawny farsz. To także dobry przepis na ciasto na pierogi dla tych, którzy jeszcze nigdy ich nie robili.

Przygotowując je warto pamiętać o tym, by zagnieść je ręcznie. Dzięki temu będzie elastyczne i bardzo miękkie. Idealne ciasto na pierogi nie powinno kleić się do dłoni. Trzy składniki, z których powinno się składać to mąka pszenna, gorąca woda i sól.

Oto przepis na idealne ciasto na pierogi według Magdy Gessler.

Ciasto na pierogi - składniki

500 g mąki pszennej

200 ml gorącej wody

sól

Ciasto na pierogi - sposób przygotowania