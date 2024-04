Ten trik ułatwi przechowywanie boczku i przygotowanie z niego potraw. Ten patent podbija sieć. Można tam znaleźć filmowe instrukcje, jak to zrobić. Sposób jest bardzo prosty.

Sposób na boczek

O co chodzi? O mrożenie boczku w plastrach. Robi się to tak. Cienko pokrojony w plastry boczek układamy na papierze do pieczenia i zwijamy w rulon. Potem rulon tniemy na ok. 10-centrymetrowe części. Przekładamy je do woreczka strunowego i mrozimy. Dzięki temu sposobowi plastry idealnie się przechowają, nigdy się nie skleją i szybko się rozmrożą. A teraz przepis, do którego wykorzystamy tak przechowany boczek.

Przepis

Składniki: pokrojony na cienkie plastry boczek

Przygotowanie:

Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni Celsjusza. Blachę wykładamy papierem do pieczenia. Układamy na nim plastry boczku. Pieczemy 10, 15 minut - warto w trakcie pieczenia boczek przewrócić na drugą stronę. Gdy jest złocisty i podpieczony, wyjmujemy z piekarnika.