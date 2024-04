Switchel to tylko jedna z jego nazw. Ten znany od XVII wieku napój znany jest też jako punch, imbir wodny lub swizzy. Do Stanów Zjednoczonych trafił z Karaibów. Popijali go rolnicy w trakcie żniw.

Pokochały go gwiazdy Hollywood. Uważany jest za napój, który nie tylko pobudza podobnie jak kawa, ale też jako koktajl piękności.

Tradycyjny przepis na switchel nie jest skomplikowany. Wystarczy zaledwie kilka składników, aby napój był gotowy. Odpowiednie produkty w połączeniu z cierpliwością przyniosą oczekiwany rezultat w postaci orzeźwiającego oraz pobudzającego napoju.

Jak często pić switchel?

To pytanie zadaje sobie wiele osób, które są zainteresowane jego działaniem. Ten naturalny napój energetyczny najlepiej spożywać rano. Do pobudzenia organizmu wystarczy jedna szklanka. Switchel można również pić w ciągu dnia. Trzeba pamiętać, by przed każdym spożyciem dokładnie go wymieszać. Można również przelać go przez gęste sitko, dzięki czemu odcedzi się kawałki imbiru.

Przepis

Składniki:

1-2 szklanki ciepłej wody (najlepiej sprawdzi się woda mineralna)

1-2 łyżki soku z cytryny

1-2 łyżki octu jabłkowego

1 łyżka startego imbiru

1 łyżka syropu klonowego (opcjonalnie - 1 łyżka miodu)

Sposób przygotowania:

Obierz korzeń imbiru — w tym celu możesz zeskrobać skórkę przy użyciu łyżeczki (dzięki temu zachowasz jego najcenniejsze składniki).

Do dzbanka wlej wodę, dodaj imbir, ocet, syrop klonowy oraz sok z cytryny.

Całość wymieszaj, po czym odstaw do ostygnięcia.

Wstaw dzbanek do lodówki na przynajmniej 12 godzin - dopiero po tym czasie możesz spróbować napoju.

Switchel przechowuj w lodówce do 2 tygodni od momentu przyrządzenia.