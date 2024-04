Szefowie kuchni nie przystępują do pracy, jeśli w ich kuchni nie ma co najmniej jednego, a najlepiej kilku ostrych noży. Każdy z nas z pewnością ma też swój ulubiony, który prędzej, czy później, przestaje dobrze kroić. Bywa, że noże tępią się podczas mycia ich w zmywarce.

Jak naostrzyć nóż kuchenny?

Narzędziem, które powinno się znajdować w każdej kuchni jest rzecz jasna ostrzałka. Zdarza się jednak, że nie ma jej pod ręką albo w ogóle. Co wtedy zrobić? Okazuje się, że nie jest ona tak bardzo potrzebna, by naostrzyć noże. Można to zrobić trzema bardzo prostymi domowymi sposobami.

Przydadzą się w tym celu przedmioty, które na pewno znajdują się w naszej kuchni. Jak więc naostrzyć nóż bez ostrzałki?

Tak naostrzysz nóż bez użycia ostrzałki

Noże można zaostrzyć najprostszą metodą, czyli tą z wykorzystaniem folii aluminiowej. To dobre rozwiązanie w przypadku noży niezbyt dużych, które lekko się stępiły. Efekty widać od razu. Należy kawałek folii aluminiowej zwinąć w kulkę i kilka razy przesunąć nią po ostrzu noża. Po tej czynności wystarczy już tylko nóż umyć i można już nim kroić.

Jak naostrzyć nóż domowym sposobem?

Zamiast ostrzałki można także użyć dowolnego ceramicznego naczynia. Dobrze sprawdzi się kubek lub miska. Jak naostrzyć nóż tym sposobem? Kubek lub miskę wystarczy odwrócić do góry dnem i kilkanaście razy przesunąć ostrzem po jego szorstkiej części. Warto jednak pamiętać, by kąt nachylenia noża w stosunku do talerza wynosił około 30 stopni. Tym sposobem można ostrzyć noże małe oraz te średniej wielkości.

Nieoczywista, ale skuteczna metod ostrzenia noża

Ostatnia metoda ostrzenia noża jest najmniej oczywista. Wykorzystuje się w niej ryż. Trudno uwierzyć, że to działa, ale rzeczywiście ta metoda sprawdza się idealnie. Wystarczy wsypać ryż do kubka a następnie kilka razy wkładać i wyjmować kuchenny nóż. Ten trik świetnie sprawdzi się w przypadku noży lekko stępionych. Mimo, że ten sposób ostrzenia przynosi szybkie efekty, ma jednak swoje minusy. Działa na krótko i trzeba go powtarzać dosyć często.