W święta nie odmawiamy sobie dokładki mięsa, czy sałatki a także jeszcze jednego kawałka sernika. Nie liczymy kalorii, ale czujemy je w brzuchu. Jest nam ciężej, boli nas brzuch, mamy zgagę a nawet zaparcia. Co zrobić, by pomóc sobie w kłopotach z trawieniem i ulżyć organizmowi?

Okazuje się, że jest na to bardzo prosty sposób. Ten prosty napój z dodatkiem imbiru i jabłek, sprawi, że o skutkach przejedzenia, szybko zapomnimy. Aby go zrobić potrzebujemy jabłek, cytryny, imbiru oraz odrobiny pieprzu. Te składniki nie tylko pomogą nam w trawieniu, ale też oczyszczą organizm z nadmiaru tłuszczu. Napar ten sprawi, że pozbędziemy się wzdęć i spuchniętego brzucha.

Jak go przygotować?

Przepis

Składniki:

sok wyciśnięty z jabłka

sok wyciśnięty z cytryny

kawałek surowego imbiru, obrany

szczypta pieprzu (najlepiej cayenne)

gorąca woda

laska cynamonu (opcjonalnie)

Sposób przygotowania:

Wycisnąć sok z jabłka i cytryny. Imbir obrać i zetrzeć na tarce na drobnych oczkach. Dodać go do wyciśniętego soku. Do tak przygotowanej mikstury dodać odrobinę gorącej wody. Wymieszać. Napar ten najlepiej pić tuż po posiłku. Do dzbanka lub szklanki można włożyć laskę cynamonu oraz plastry cytryny.