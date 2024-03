Biała kiełbasa smakuje wybornie pod każdą postacią, ale warunek jest jeden, musi być to kiełbasa najwyższej jakości. Nie ulega wątpliwości, że najlepszy smak ma ta, przyrządzana w domu. Niestety jej produkcja jest czasochłonna, dlatego najczęściej kupujemy ją w sklepie.

Jak wybrać białą kiełbasę na Wielkanoc?

Jak wybrać i przygotować białą kiełbasę wybrać, aby był smaczna, krucha i wyrazista w smaku?

Wysokogatunkowa biała kiełbasa jest produkowana z dobrej jakości, średnio rozdrobnionej wieprzowiny z dodatkiem soli, pieprzu, majeranku i czosnku. Czasami dodaje się też do niej wołowinę. Surowa biała kiełbasa powinna lekko brązowawy kolor. Jeśli jest różowa, to prawdopodobnie jest to wynikiem dodania soli peklującej lub innych substancji konserwujących. Zbyt jasny jej kolor może wskazywać na dużą zawartość tłuszczu.

Biała kiełbasa jest sprzedawana w postaci surowej, parzona lub gotowana. Jeśli chcemy dodać ją do wielkanocnego żurku, wybierzmy surową.

Biała kiełbasa surowa może być przyrządzana na wiele sposobów. Najczęściej poddajemy ją procesowi parzenia. Trzeba pamiętać o utrzymaniu odpowiedniej temperatury - woda nie może wrzeć. Dzięki temu skórka kiełbasy nie pęknie, a smak pozostanie w środku, czyli tam, gdzie być powinien.

Jak parzyć białą, wielkanocną kiełbasę?

Kiełbasę wkładamy do zimnej wody i stopniowe podgrzewamy na wolnym ogniu w temperaturze około 80-90 stopni, aż do momentu jej zaparzenia. Należy pamiętać, że woda nie powinna się zagotować. Można również zanurzyć surową kiełbasę we wrzącej wodzie i pozostawić ją tam pod przykryciem przez około 20 minut - garnek nie może jednak wtedy stać na źródle ciepła.

Do wody, w której parzymy kiełbasę warto dodać parę ziaren ziela angielskiego, liście laurowe, suszony majeranek, ząbek czosnku oraz sól do smaku.

Dobrze sparzona biała kiełbasa nie pęka, jest soczysta i smaczna. Taką kiełbasę możemy wkroić do żurku, podać z chrzanem lub musztardą. Jest też idealna do pieczenia lub smażenia.