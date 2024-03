Ten mazurek robi się szybko. Nie ma w nim klasycznego, kruchego spodu. Dzięki temu może go zrobić każdy, także osoba, która nie ma kulinarnego doświadczenia. Smak jest za to niezrównany.

Warto zawczasu przygotować sobie składniki. I można przystąpić do przygotowania tego wielkanocnego smakołyku. A zrobić trzeba go koniecznie. Mazurek będzie ozdobą wielkanocnego stołu.

Przepis na mazurek cygański siostry Anastazji

Składniki:

suche wafle

5 jaj

12 dag cukru kryształu

10 dag mąki pszennej

10 dag orzechów drobno krojonych

10 dag rodzynek

10 dag skórki pomarańczowej

5 dag suszonych śliwek bez pestek

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

Wykonanie:

Dno blaszki wykładamy pergaminem. Na nim układamy warstwę wafli. Żółtka ucieramy na puszystą masę z cukrem, dodajemy posiekane bakalie - wcześniej sparzone gorącą wodą i oprószone mąką. Mieszamy. Dodajemy przesianą mąkę z proszkiem do pieczenie. Ubijamy sztywną pianę z białek, delikatnie łączymy z masą. Całość wylewamy na wafle i wkładamy do piekarnika. Pieczemy w temperaturze 180 st. C przez 30 min.

Lukier robimy z jednego białka, 12 dag cukru pudru i soku z jednej cytryny. Wszystkie składniki łączymy i ucieramy; jeśli lukier jest zbyt rzadki, dodajemy cukier puder i dalej ucieramy.

Zaraz po upieczeniu ciasto polewamy cienkim strumieniem lukru. Wierzch ozdabiamy bakaliami.