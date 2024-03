To przeciwieństwo tradycyjnego mazurka – obezwładniająco słodkiego. Lekki i rześki niczym nadchodząca wiosna. Oto mazurek cytrynowy na palonym maśle - pisze na swoim blogu Rozkoszny.

Znany bloger i juror programu "MasterChef Nastolatki" wyjaśnia, że swoją ulubioną tartę cytrynową na palonym maśle ze sporą dawką soli zamienił właśnie w mazurka i nieco udoskonalił.

Mazurek wielkanocny według Rozkosznego

W tej wersji ciasto ma krem zrobiony na słodzonym mleku skondensowanym, dzięki któremu ma "bosko kremową konsystencję".

Przygotowanie kremu też podrasowałem, aby był mniej "piaskowy". Jestem tym razem bardziej powściągliwy z solą, ale lubicie "funky" słodkości, zwiększcie ilość trzykrotnie - sugeruje Rozkoszny.

Przepis na cytrynowego mazurka można znaleźć zarówno na jego blogu, jak i Instagramie. Rozkoszny sugeruje, że mazurek ten może powstać również w wersji pomarańczowej. Będzie on jednak nieco słodszy.

Mazurek cytrynowy na palonym maśle z przepisu Rozkosznego (20 porcji)

Spód:

100 g masła

¼ szklanki (30 g) cukru pudru

¼ łyżeczki soli morskiej drobnoziarnistej

1 żółtko z dużego jajka

1 szklanka (130 g) mąki pszennej

Masa:

2 duże jajka

2 żółtka z dużych jajek

1 ¼ szklanki (400 g) słodzonego mleka skondensowanego

1 ½ łyżki startej skórki cytrynowej

⅔ szklanki (150 g) świeżo wyciśniętego soku cytrynowego (z 4 – 5 cytryn)

cukier puder, do posypania

Sposób przygotowania:

Przygotuj spód: rozpuść masło na patelni o jasnym dnie na umiarkowanej mocy. Gotuj, aż stanie się bursztynowe i będzie orzechowo pachnieć, 6 – 8 minut. Momentalnie przelej do średniej wielkości metalowej miski. Przełóż do lodówki do wystygnięcia, aż masło zacznie gęstnieć i być kremowe, 20 – 30 minut.

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza (góra-dół). Blaszkę 20 x 20 cm lub tortownicę 23 cm wyłóż papierem do pieczenia.

Do palonego masła dodaj cukier puder, sól i żółtko, wymieszaj. Wsyp mąkę, wymieszaj do połączenia. Wylep ciastem spód formy. Piecz, aż spód będzie zarumieniony, około 25 minut. Całkowicie wystudź.

Przygotuj masę: wymieszaj do połączenia jajka, żółtka, skondensowane mleko, skórkę i sok cytrynowy. Przelej na wystudzony spód i piecz, aż masa cytrynowa się zetnie, około 15 minut (nie chcesz, aby się przypaliła!). Wystudź całkowicie, a następnie przełóż do lodówki na 3 – 4 godziny, aby masa całkowicie stężała.

5. Pokrój mazurek na 20 równych części. Posyp cukrem pudrem i rozkoszuj się niczym lemoniadą latem!