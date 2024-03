Księżycowe mleko, czyli moon milk, to napój inspirowany ajurwedą, czyli tradycyjną medycyną indyjską, nazywaną również "matką medycyny". Jej korzenie sięgają 5 tys. lat wstecz. "Ajurweda" w sanskrycie to wiedza o życiu. Zajmuje się wszelkimi aspektami zdrowia - fizycznym, psychicznym

i duchowym.

Istotą ajurwedy jest holistyczne spojrzenie na zdrowie i dobre samopoczucie, dlatego stawia się na naturalne, ziołowe preparaty, zdrową dietę i odpowiedni styl życia. Wg ajurwedy najważniejsze jest utrzymanie równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje.

Księżcowe mleko na bezsenność

Przepis na księżycowe mleko inspirowany jest właśnie ajurwedą. To mieszanka mleka i ziół, która doskonale koi przed snem. Napój jest przy tym pyszny.

Bazą mleka księżycowego jest mleko krowie lub tzw. mleko roślinne - kokosowe, owsiane czy ryżowe. Do mleka dodajemy aromatyczne przyprawy cynamon, gałkę muszkatołową i kardamon. Najważniejszymi składnikiem są dwa adaptogeny - kurkuma i ashwagandha.

Księżycowe mleko pomaga złagodzić stres, wyciszyć umysł, uspokoić myśli, słowem - uzyskać harmonię, tak ważną w ajurwedzie. Wypite wieczorem, przed położeniem się do łóżka, księżycowe mleko ułatwia zasypianie.

Przepis na mleko księżycowe

Do przyrządzenia mleka księżycowego potrzebujemy: szklanki mleka roślinnego; łyżki masła klarowanego lub oleju kokosowego; po łyżeczce mielonych przypraw - cynamonu, kurkumy, ashwagandhy; pół łyżeczki mielonego kardamonu, łyżkę miodu. Mleko podgrzewamy, dodajemy masło lub olej i przyprawy. Energicznie mieszamy, tak by wszystkie składniki się połączyły. Nie doprowadzamy do wrzenia. Napój pijemy ciepły.