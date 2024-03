Znalezienie produktów sprzyjających utracie wagi, które jednocześnie pasują do twojego stylu życia, wcale nie jest takie trudne. Wystarczy odrobina wiedzy, jak je łączyć, a dieta nie będzie męczarnią, lecz przyjemnością wypływającą ze smakowania nowych potraw.

Ważne jest to, co jesz

Utrzymanie prawidłowej wagi zależy od wielu czynników. Na geny nie mamy żadnego wpływu, ale już aktywność fizyczna czy prawidłowe odżywianie jest całkowicie pod naszą kontrolą. Jak przekonuje Lauren Manaker, dyplomowana dietetyczka współpracująca z portalem Fit On, można znacząco wpłynąć na utratę wagi, włączając określone produkty spożywcze do swojej diety.

Podstawą zdrowej diety jest jedzenie właściwej żywności — bogatej w składniki odżywcze, w odpowiednich ilościach — utrzymując tzw. deficyt kaloryczny, który polega na spożywaniu mniejszej ilości kalorii w porównaniu do tego, ile wynosi nasze całkowite zapotrzebowanie kaloryczne.

Produkty bogate w witaminy i minerały, takie jak owoce i warzywa, mogą wspierać metabolizm. Zdrowe węglowodany dodadzą energii potrzebnej do aktywności fizycznej, a zdrowe tłuszcze, białko i błonnik zapewnią na dłuższy czas poczucie sytości.

Odchudzanie nie musi oznaczać rezygnacji z ulubionych potraw. Wystarczy włączyć do nich któryś z 7 wspomagających odchudzanie produktów, polecanych przez dietetyka.

7 najlepszych produktów wspomagających odchudzanie

1. Pistacje w łupinach

Pistacje są bogate w składniki odżywcze wspomagające odchudzanie, takie jak błonnik, zdrowe tłuszcze i białko. Dlaczego w łupinach? Bo są widoczną na pierwszy rzut oka wskazówką, ile zjedliśmy. Jak wykazało jedno z badań, osoby, które jadły pistacje w łupinach, spożyły mniej kalorii w porównaniu z osobami, które dostały do zjedzenia orzechy łuskane. Po prostu musiały więcej czasu poświęcić na ich otwarcie, a na dodatek rosnąca sterta skorupek przekazywała do mózgu sygnał, że zjadły ich już wystarczającą ilość.

2. Płatki owsiane

Idealne na śniadanie. Płatki owsiane hamują apetyt, zwiększają poczucie sytości i zmniejszają spożycie energii w porównaniu z innymi produktami, które najczęściej spożywamy na śniadanie, jak np. kanapki. Płatki owsiane są tanie, za to bogate w składniki odżywcze. Niebezpieczne mogą być jedynie dodatki, np. tłuste mleko, brązowy cukier czy sztuczne słodziki.

3. Rośliny strączkowe

Rośliny strączkowe, takie jak fasola, groszek, ciecierzyca, to wspaniałe roślinne źródła białka. Udowodniono klinicznie, że wspomagają odchudzanie, nawet jeśli nie zmniejszymy całkowitego dziennego spożycia kalorii.

4. Awokado

Uwielbiany przez wielu składnik past czy też dodatek do tostów i sałatek, może w znaczący sposób pomóc w walce z nadwagą. Awokado zapewnia unikalną kombinację zdrowych tłuszczów, błonnika i składników odżywczych. Najlepszym sposobem podania jest tost z kromki pełnoziarnistego pieczywa z pastą z awokado. Plasterki awokado można też wrzucić do koktajlu lub zrobić z niego budyń.

5. Orzechy włoskie

Może brzmi to nieprawdopodobnie, ale jedzenie odpowiednich produktów może aktywować część mózgu odpowiedzialną za odczuwanie satysfakcji. Najlepiej sprawdzają się w tym przypadku orzechy włoskie, które mają zbawienny wpływ zarówno na nasze ciało, jak i na mózg. Badanie wykazały, że mózg osób, które jedzą orzechy włoskie, "sygnalizuje" większą satysfakcję i mniejszy głód. Można je chrupać jako przekąskę, posypać nimi sałatkę do obiadu lub dodać do porannej porcji płatków owsianych.

6. Zielone warzywa liściaste

Zielone warzywa liściaste to naturalny suplement diety. Jarmuż, szpinak czy sałata są niskokaloryczne, za to bogate w witaminy, minerały i błonnik. Najlepiej zrobić z nich sałatkę do obiadu lub jako przekąskę, idealnie sprawdzą się też jako dodatek do koktajlu wspomagającego odchudzanie.

7. Chude białko

Niezbędne do budowy i regeneracji mięśni, zwłaszcza po wysiłku fizycznym, co może przyspieszyć tempo metabolizmu i zwiększyć spalanie kalorii. Tzw. chude białka mają wysoki efekt termiczny, co oznacza, że organizm zużywa więcej energii na ich trawienie w porównaniu do tłuszczów i węglowodanów, spalając w ten sposób więcej kalorii. Dodatkowo białka znane są ze swoich właściwości sycących. Dłużej czujemy się "pełni", co zmniejsza prawdopodobieństwo przejadania się lub podjadania wysokokalorycznych potraw. Chude białko to głównie indyk i kurczak, czyli drób, ryby, owoce morza, a także fasola i tofu.

Nie dieta, a styl życia

W procesie odchudzanie najważniejsza jest jedna rzecz i to powie wam każdy. Zmiana myślenia. Zdrowe odżywianie, które pomaga nam schudnąć, należy postrzegać jako styl życia, a nie dieta.

Zamiast skupiać się na tym, co musisz wyeliminować ze swojego jadłospisu, czego ci nie wolno, skup się na tym, co wartościowego dodać do swoich posiłków. Oczywiście, nie należy przy tym zapominać o aktywności fizycznej. Bez niej sukcesów w odchudzaniu nie osiągniesz, nawet jadając tylko i wyłącznie same naturalne, zdrowe produkty.