Owsianka to danie, które gości na stołach wielu z nas. Zwłaszcza na śniadanie polecają ją i dietetycy, i miłośnicy zdrowego stylu życia.

Podstawowa jej wersja to płatki owsiane ugotowane w ciepłym mleku. Można ją jednak modyfikować na wiele sposobów. Dodatek owoców, przypraw, czy bakalii sprawi, że nasza owsianka będzie mniej lub bardziej słodka.

Jakie płatki owsiane powinno się jeść?

Do przygotowania tego dania serwowanego głównie na śniadanie można wykorzystać kilka rodzajów płatków owsianych. Do wyboru mamy m.in. zwykłe, górskie albo błyskawiczne. Które z nich są najlepsze?

Wszystkie pochodzą z tych samych ziaren owsa, ale główną różnicą w sposobie ich wykorzystania jest czas gotowania. Zwykłe płatki są najbardziej wymagające.

Ile czasu zajmuje ugotowanie płatków owsianych?

Trzeba gotować je około 10 minut. Dużo mniej czasu trzeba poświęcić na gotowanie górskich. Tu potrzebujemy od 2 do 5 minut. Najszybciej, jak sama nazwa wskazuje, ugotujemy płatki błyskawiczne. Te wystarczy po prostu zalać ciepłą wodą lub mlekiem. Choć czas gotowania dla trzech rodzajów płatków owsianych jest różny, wszystkie zawierają podobną ilość białka i tłuszczów.

Najwięcej właściwości zdrowotnych, jak nietrudno się domyślić zawierają klasyczne płatki owsiane. To one bywają najmniej przetworzone. Wybierając je, dostarczamy organizmowi najwięcej wartości odżywczych. Jeżeli owsianka ma być jednym z posiłków w naszej diecie odchudzającej warto sięgać właśnie po nie. Okazuje się, że po ugotowaniu indeks glikemiczny klasycznych płatków owsianych wynosi 53, podczas gdy błyskawicznych już 83. To oznacza, że te pierwsze mają mniejszy wpływ na poziom cukru we krwi.

Owsianka piernikowa to hit

Najprostszy i najbardziej znany przepis na owsiankę to płatki zalane mlekiem. Ten klasyk można z powodzeniem urozmaicać i modyfikować na wiele sposobów. Jednym z nich jest owsianka piernikowa. To hit ostatnich miesięcy, który wbrew pozorom sprawdzi się nie tylko w zimowe dni. Jej przygotowanie zajmuje dosłownie kwadrans. Owsiankę piernikową można przygotować w formie bezglutenowej a także na mleku roślinnym. Jak ją przyrządzić? Oto przepis.

Owsianka piernikowa

Składniki:

płatki owsiane - 4 łyżki

mleko - ⅓ szklanki (można użyć napoju roślinnego)

przyprawa do piernika - 1/2 łyżeczki

cukier lub erytrol - 1 łyżeczka (jeśli używamy miodu 1 łyżka)

masło migdałowe (lub z orzechów ziemnych) - 1 łyżeczka

skyr wegański lub klasyczny - 100g (klasyczny ma więcej białka)

powidła śliwkowe - 1 czubata łyżeczka

płatki migdałowe - 1 łyżka (opcjonalnie)

herbatniki korzenne / pierniczki - 2 sztuki (opcjonalnie)

skórka z pomarańczy - 1/2 łyżeczki (opcjonalnie)

Sposób przygotowania:

Do garnka wlej mleko lub napój i dodaj płatki, cukier lub erytrol, przyprawę i masło. Przez ok. 5-7 minut gotuj pod przykryciem na małym ogniu. W międzyczasie pokrusz herbatniki i zetrzyj skórkę pomarańczy, jeśli używasz tych składników. Gotową owsiankę przelej do miski. Dodaj skry, powidła śliwkowe, płatki migdałów, skórkę z pomarańczy i pokruszone herbatniki.

Porcja owsiank piernikowej to ok. 500 kcal.