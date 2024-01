Kimchi, czyli kiszone warzywa z przyprawami, rozsławiło kuchnię koreańską. Tradycja przygotowywania kimchi jest niezwykle ważna dla Koreańczyków, została też wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. To danie bazuje na łatwo dostępnej kapuście pekińskiej. Przepis jest dość prosty.

Niezbędna papryka gochugaru

Do przygotowania tradycyjnego kimchi potrzebna jest kapusta pekińska, ale też marchewka, por, czosnek i cebula. Są też wersje z bardziej rozbudowaną listą składników, np. z kolendrą, ogórkiem czy białą rzodkwią. Jednak na początku swojej przygody najlepiej wypróbować podstawowy przepis. Wśród przypraw najważniejsza jest koreańska papryka chili, czyli gochugaru, która nadaje pikantnego i świeżego smaku. Lepiej nie zastępować jej inną papryką. Gochugaru można kupić w dyskontach i sklepach z produktami azjatyckimi.

Jedz kiszonki i nie choruj

O tym, że kiszonki mają korzystne działanie na nasze zdrowie, już dobrze wiemy. Zaliczamy do nich także kimchi. Dzięki dobroczynnym bakteriom kwasu mlekowego jelita pracują sprawniej i łatwiej trawimy. Kiszonki także mają dobry wpływ na odporność. Oprócz tego w kimchi jest bogate w witaminy, zwłaszcza te z grupy B, ale też C, E, A i K, ma minerały i błonnik. Dodatkowy plus? Niewiele kalorii. Kolejna zaleta kimchi to uniwersalność - jest świetnym dodatkiem do wielu dań. Koreańczycy twierdzą, że można je jeść do wszystkiego.

O tym pamiętaj robiąc kimchi

Przepis na kimchi jest dość prosty, ale wymaga zachowania kilku zasad. Jeśli choć raz przygotowywałaś ogórki czy zakwas z buraków, od razu wiadomo - wszystko, czyli warzywa, słoiki, pojemniki a nawet noże, których używasz do krojenia kapusty i innych warzyw, muszą być idealnie czyste, najlepiej je wyparzyć. Gdy już przełożysz do słoików czy pojemników kimchi, sprawdź, czy warzywa są dobrze ubite. Ważne jest również to, żeby w słoiku nie było pustych przestrzeni, jedynie trzeba zostawić trochę miejsca na górze w celu umożliwienia swobodnego wydzielania się gazu podczas procesu fermentacji.

Kimchi dla początkujących

Składniki:

główka kapusty pekińskiej

2 marchewki

kawałek imbiru (2 cm)

pół szklanki ząbków czosnku

2 łodygi szczypiorku

por (biała część)

cebula

⅔ szklanki soli

2-4 łyżek chili w płatkach gochugaru

2-3 łyżki mąki ryżowej

łyżka cukru

4-6 łyżek sosu rybnego

Sposób przygotowania:

Oczyść kapustę z zewnętrznych liści, pokrój wzdłuż na ćwiartki, wykrój głąby. Posiekaj wszerz na mniejsze kawałki, opłucz pod zimną wodą, przełóż do dużej miski. Posyp solą i odstaw na półtorej godziny. Mieszaj całość co 30 minut. Po soleniu opłucz kapustę trzykrotnie w zimnej wodzie.

Przygotuj pastę z gochugaru: zagotuj szklankę wody, dodaj powoli mąkę ryżową cały czas mieszając, dodaj cukier. Odstawić do przestudzenia Następnie dodaj starty na tarce imbir, zblendowane ząbki czosnku, gochugaru, sos rybny i dokładnie wymieszaj.

Marchewki obierz i zetrzyj na tarce. Cienko pokrój pora, cebulę oraz szczypiorek. Wszystkie te składniki dodaj do kapusty. Następnie wymieszaj je z przygotowaną pastą. Najlepiej zrób to w gumowych rękawiczkach, nacieraj listki kapusty powstałą pastą. Warzywa przełóż do słoików lub zamykanych pojemników. Przez dwa dni trzymaj je w temperaturze pokojowej, potem wstaw do lodówki. Kimchi jest gotowe po ok. tygodniu. Można je przechowywać miesiąc.