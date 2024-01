Zupa pho to jedno z najbardziej znanych dań kuchni wietnamskiej. Często porównana jest do rosołu, ale składników jest w niej znacznie więcej. Wszystko jednak zaczyna się podobnie, od bulionu. Podpowiadamy, jak przygotować ten azjatycki przysmak. Choć wymaga to trochę czasu, nie jest wcale takie trudne.

Bulion z dodatkiem makaronu i sosu

Zupę pho tradycyjnie przygotowuje się na bazie bulionu z dodatkiem makaronu ryżowego i sosu rybnego. Wywar na zupę można ugotować z mięsa wołowego lub drobiowego. Powinna to być mieszanka chudszych i tłustszych kawałków, jak żeberka czy ogony, a do tego Wietnamczycy dodają też kości. Ten ostatni składnik często jest pomijany. Jednak klasyczna zupa pho także dzięki kościom ma mocno mięsny, intensywny smak. Zawiera też dużą ilość kolagenu. To zasługa ilości mięsa i właśnie kości. Drugi sekret tej zupy to wywar. Trzeba go gotować bardzo długo, nawet około pięciu godzin.

Niezbędny sos

Chcesz w domu ugotować zupe pho? Potrzebny będzie sos rybny, który także stworzy jej smak. Sos powstaje z solonych i fermentowanych sardeli, dlatego jego aromat nie dla wszystkich jest przyjemny. Jednak pozostawia charakterystyczny posmak, dobrze jest się do niego przekonać. W kuchni wietnamskiej jest bardzo popularny i używa się go do niemal wszystkich potraw. W jego smaku wyczuwa się nutę rybną, jest esencjonalny i słony.

Zestaw korzennych przypraw

Wietnamczycy doprawiają pho przyprawami, które kojarzymy bardziej z piernikiem niż zupą. Przede wszystkim będzie potrzebny spory kawałek świeżego imbiru. Pozostałe przyprawy to anyż, kardamon, cynamon i goździki, czyli znane ze swoich właściwości rozgrzewających przyprawy korzenne. Stosuje się też sól, pieprz i cukier. Na koniec warto doprawić zupę sokiem z limonki i świeżą kolendrą.

Szybki makaron

Zupę pho podaje się z makaronem ryżowym. Jego główne składniki to mąka ryżowa i woda. Jest lekkostrawny i idealny do tej zupy, bo świetnie wchłania jej smak. Praktycznie nie wymaga gotowania. Wystarczy zalać go wrzątkiem na kilka minut, bo szybko pęcznieje. Grubsze wstążki makaronu można krótko gotować.

Przepis na klasyczną zupę pho

Składniki na bulion:

1,5 kg kości wołowych

1 kg np. żeber wołowych

2 cebule

kawałek imbiru (5 cm)

laska cynamonu

4 gwiazdki anyżu

po łyżeczce kardamonu, ziaren kolendry, pieprzu , soli, kopru włoskiego

4-6 goździków

2-3 łyżki cukru palmowego lub brązowego

pół szklanki sosu rybnego

Dodatki:

ok. 500 g wołowiny (polędwica lub łata)

500 g makaronu ryżowego

pęczek szczypioru

2 limonki

2 papryczki chili

kiełki fasoli i świeża kolendra do posypania

Sposób przygotowania:

Kości opłucz, zalej zimna wodą, dodaj 2 łyżki wody i odstaw na ok. 2 godziny. Potem opłucz je i wrzuć do dużego garnka, zalej 5 litrami wody. Zagotuj na dużym ogniu, potem odszumuj i gotuj na małym ogniu. Imbir i cebule upiecz w piekarniku przez 20 minut. Przyprawy upraż na patelni, owiń je w gazę. Tak przygotowane dodatki dodaj do bulionu. Następnie dodaj sos rybny, sól i cukier. Gotuj ok. 3 godziny. Potem schłodź bilon, zdejmij nadmiar tłuszczu. Zagotuj ponownie i dołóż cienko pokrojone plasterki wołowiny. Gotuj aż będą miękkie. Przygotuj makaron ryżowy, pokrój szczypiorek. W miseczkach rozłóż makaron, dodaj plasterki mięsa, posyp chili i szczypiorkiem. Zalej gorącym bulionem. Dopraw sokiem z limonki i kiełkami fasoli oraz posiekaną kolendrą.