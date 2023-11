Zakwas z buraków ma duży wpływ na smak barszczu czerwonego, jednak po podgrzaniu traci swoje cenne właściwości. Warto je wykorzystać, bo zakwas to naturalny probiotyk. Jest świetnym źródłem witaminy C oraz witamin z grupy B, które działają antywirusowo i antybakteryjnie. Zakwas ma więc dobry wpływ na odporność. Buraki zawierają także żelazo, wapń i magnez. Ważnymi składnikami zakwasu są też kwas mlekowy oraz błonnik, które oczyszczają oraz odtruwają organizm.Pobudzają układ trawienny i jelita. Przepis na zakwas jest prosty. Swoje triki na jego przygotowanie mają autorytety kulinarne.

Zakwas idealny - to się może przydać

W każdym przepisie na zakwas, buraki zalewa się solanką czyli przegotowaną wodą z dodatkiem soli. Anna Starmach proponuje jednak, by użyć wody mineralnej. Woda mineralna jest łagodna i nie zawiera chloru, co przyspiesza fermentację. Możesz więc zamiast przegotowanej i letniej wody, użyć mineralnej. Anna Starmach twierdzi, że dzięki tej drobnej zmianie zakwas udaje się za każdym razem. A jaki patent ma Tomasz Strzelczyk? Na pewno warto skorzystać z jego pomysłu, gdy kiedyś twój zakwas spleśniał. To, że trzeba koniecznie wyparzyć naczynie, w którym będzie przygotowywany zakwas, dobrze wiemy. Tomasz Strzelczyk, idzie o krok dalej, by nie wdała się do zakwasu pleśń. Wyparza czosnek i inne przyprawy, dzięki temu usuwa z nich resztki nieczystości, które mogą znajdować się na powierzchni wysuszonych dodatków. Siostra Anastazja zaś zaleca, by na wierzchu zakwasu ułożyć piętkę razowego chleba. Ten dodatek sprawi, że zakwas będzie gotowy o wiele szybciej. Słój z zakwasem przykrywa gazą i nakrywa spodkiem, a następnie odstawia w ciepłe miejsce na 4-5 dni.

Przepis na zakwas z buraków

kilogram buraków

przyprawy: 2 listki laurowe, po 4 ziarna ziela angielskiego i pieprzu, 4 ząbki czosnku

zalewa: na litr przegotowanej wody ok. łyżki soli, warto użyć soli morskiej

Wyszorowane buraki pokrój na grubsze plastry. Ułóż je ciasno w naczyniu, poprzekładaj przyprawami oraz obranym, pokrojonym czosnkiem. Następnie zalej je solanką, tak by buraki były dokładnie przykryte (na kg buraków 2 litry zalewy). To bardzo ważne, bo gdy warzywa wystają, często pojawia się na nich pleśń. Naczynie przykryj i odstaw w ciepłe miejsce. Po 2–3 dniach, gdy zauważysz bąbelki, przemieszaj zakwas. Po 5–7 dniach będzie gotowy. Czas kiszenia zależy od temperatury – im cieplej, tym szybciej zachodzi fermentacja.