Lubisz połączenie mięsa i owoców? Propozycja Jakuba Steuermarka może ci się spodobać. Tak przygotowana pieczeń rzymska to dobra propozycja na obiad, a także karnawałowe spotkania. Zaskoczenie smakowe gwarantowane.

Pieczeń rzymska na dwa sposoby

Pieczeń rzymską można podać na ciepło, np. z ziemniakami i sosem jako danie obiadowe. Na spotkaniach ze znajomymi lepiej sprawdzi się wersja na zimno. Wtedy pieczeń pokrojona na plastry będzie pyszną przekąską, pasuje do niej np. sos koperkowy czy chrzanowy. Najlepiej przygotować ją z mięsa wieprzowego, np. karkówki lub łopatki bez kości, zmielić je samodzielnie lub poprosić o to w sklepie. Podstawa to dobre mięso, które dopraw ulubionymi przyprawami. A co z dodatkiem? Telewizyjny kucharz proponuje, by jajka gotowane zamienić na suszone morele. Z takim dodatkiem pieczeń zyskuje ciekawy, owocowy posmak.

Pieczeń rzymska z morelami

Składniki:

500 g mięsa mielonego wieprzowego (może być też mieszane)

2 jajka

pół szklanki bułki tartej

cebula

szklanka mleka

2 ząbki czosnku

2 łyżeczki musztardy

sól, pieprz, papryka, tymianek do smaku

suszone morele

Sposób przygotowania:

Bułkę tartą zalej mlekiem. Mięso wymieszaj z jajkiem, namoczoną bułką tartą, drobno pokrojoną cebulą i czosnkiem. Dodaj musztardę, dopraw przyprawami i wymieszaj ponownie. Połowę masy przełóż do foremki keksówki wyłożonej papierem do pieczenia. Ułóż na wierzchu morele pośrodku w szeregu i przykryj drugą połową mięsa. Pieczeń posmaruj rozbełtanym jajkiem. Piecz 50 min w 180 stopniach C.