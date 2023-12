Schab pieczony w całości można podać na obiad, ale świetnie nadaje się także na kanapki. To także dobry duet z sałatką jarzynową. Kiedy planujesz pieczeń, trzeba wybrać mięso wysokiej jakości. Jego kolor powinien byćjasnoróżowy. Kawałek schabu nie może być mniejszy niż kilogram i nie powinien być zbyt chudy, bo tłuszcz zapewnia soczystość pieczeni. Idealny będzie schab środkowy. Odpada taki, który był mrożony.

Mamy sposób na przygotowanie schabu, który gwarantuje, że będzie wilgotny i pyszny. Wymaga to trochę czasu, ale naprawdę się opłaca!

Nie wystarczy marynata

Cały sekret tej pieczeni kryje się w marynacie i maślanym sosie. Jej przygotowanie nie jest pracochłonne, trzeba tylko zaplanować je wcześniej. W marynacie mięso może leżakować nawet dobę w lodówce. Potem, tuż przed włożeniem schabu do piekarnika, polewa się go rozpuszczonym masłem z przyprawami. To właśnie sprawia, że pieczeń nie jest przesuszona, ma doskonały aromat. Doskonale smakuje np. z sosem z żurawiny czy chrzanem.

Najlepsze przyprawy

Sól, pieprz, czosnek, majeranek, papryka to najczęściej stosowane przyprawy do mięsa wieprzowego. Dobrze jest też używać tych, które dodatkowo podkreślą jego swoisty smak. I tak możesz sięgnąć po kminek i gałka muszkatołowa, a odrobinę słodkiego posmaku da jej cynamon czy kardamon. Dlatego też w składnikach marynaty znalazł się cukier. Sprawdzą się też świeże zioła, zwłaszcza rozmaryn, lubczyk czy tymianek. W zależności od kompozycji przypraw, jakich użyjesz, schab będzie miał bardzo delikatny, ale wyrazisty smak.

Pieczony schab z masłem

1,5 kg schabu

Marynata: 1 l wody, po 2 łyżki soli i cukru, łyżka octu, pieprz w ziarnach i majeranek do smaku

Maślany sos: połowa kostki masła, ulubione przyprawy, np. papryka, granulowany czosnek

Gałązka świeżego rozmarynu

Przygotuj marynatę: wymieszaj wszystkie składniki, aż cukier się rozpuści. Do dużego naczynia przełóż schab, zalej go marynatą. Naczynie przykryj i wstaw do lodówki (do 24 godzin). Po wyjęciu schabu z marynaty, osusz go ręcznikiem papierowym. Masło rozpuść i wymieszaj z przyprawami. Schab przełóż na folię aluminiową lub do rękawa do pieczenia, zalej maślanym sosem. Na wierzchu połóż gałązkę rozmarynu, zawiń folię. Tak przygotowane mięso piecz w 200 stopniach C przez 30 minut, a potem jeszcze godzinę w 160 stopniach C. Na ostatnie 10 minut warto rozchylić folię, by schab się podpiekł.