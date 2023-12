Po sylwestrowych szaleństwach nie mamy zazwyczaj siły na przyrządzanie pracochłonnych potraw. Dlatego obiad na pierwszy dzień Nowego Roku warto zaplanować wcześniej, wszystko sobie przygotować, a potem tylko wsunąć kurczaka do piekarnika. Możesz go upiec z nadzieniem lub bez.

Pieczony, nie smażony

Kurczak przygotowany w piekarniku to dobry pomysł z kilku powodów. Po pierwsze, potrawa nie wymaga dużo pracy. Po drugie mięso pieczone jest też znacznie delikatniejsze i ma mniej tłuszczu niż to smażone. Może to mieć duże znaczenie po nocnych szaleństwach jedzeniowych, a czasami i drinkach czy innych alkoholach. Drób to także dobre źródło białka i jedno z najzdrowszych mięs.

Kurczak nie może być suchy

Mięso będzie soczyste, gdy dobrze dobierzesz czas pieczenia - godzinę na kg kurczaka. Ważna jest też odpowiednia temperatura, 180 - 200 stopni C (w trakcie pieczenia warto kurczaka przykryć, by się nie przypalił). Jeśli pieczesz go w brytfance, na jej dnie ułóż obrane i pokrojone w plastry warzywa, np. marchewki, pietruszki, bataty, cebulę. Możesz też wlać na dno naczynia trochę wody, wtedy kurczak na pewno nie straci wilgoci. Kolejny sposób to upieczenie kurczaka w rękawie. Kurczak też nie wysuszy się, gdy dokładnie nasmarujesz go oliwą czy rozpuszczonym masłem. Wtedy wystarczy dodać jeszcze ulubione przyprawy czy świeży czosnek i kurczak w najprostszej wersji jest gotowy do pieczenia. Kurczaka możesz też nadziać jabłkami i świeżymi ziołami, będzie aromatyczny. Masz trochę więcej czasu? Przygotuj kurczaka z klasycznym nadzieniem z wątróbki. Mamy niezawodny przepis.

Kurczak nadziewany

duży kurczak

kurza wątróbka

100 g masła

jajko

szklanka mleka

czerstwa bułka

pęczek koperku lub natki

2 ząbki czosnku

sok z cytryny

sól, pieprz

majeranek i rozmaryn do smaku

olej lub rozpuszczone masło do pieczenia

Kurczaka umyj i osusz, natrzyj solą i pieprzem, a także sokiem z cytryny i przeciśniętymi przez praskę ząbkami czosnku. Odstaw go na kilka godzin do lodówki. Masło utrzyj na puszystą masę, dodaj żółtko. Białko ubij na pianę i dołóż ją do masy maślanej. Bułkę namoczoną w mleku odciśnij, rozgnieć na mniejsze kawałki i również dodaj do masy, wymieszaj. Wątróbkę i zieleniną drobno posiekaj, wymieszaj z masą maślaną. Kurczaka nadziewaj masą, zszyj go, by nie wypłynęła. Przełóż do brytfanki, polej olejem lub masłem, i piecz około godziny w temperaturze 190 stopni C.