Zupa fasolowa kojarzy ci się z długimi przygotowaniami? To dotyczy tylko wcześniejszego namoczenia i ugotowania fasoli. Trzeba je zaplanować. Szybsze rozwiązanie to fasola z puszki. Jednak w przypadku zupy lepiej sprawdza się to pierwsze rozwiązanie.

Dlaczego warto jeść fasolę?

Fasola jest bogata w białko, które potrafi zastąpić to pochodzenia zwierzęcego i pomaga w regulowaniu poziomu cukru. W jej składzie są też wapń, potas, żelazo oraz witaminy z grupy B, dobrze wpływające na układ nerwowy. Fasola ma również sporo błonnika. Wszystko to sprawia, że potrawy z tym strączkiem sycą na długo. Tyle zalet, a często pierwsze skojarzeniez fasolą to dolegliwości związane z bólami brzucha.

Jak przygotować strączki, by dobrze się trawiły?

Dietetycy uważają, że dzieje się tak, bo jemy strączki za rzadko i organizm produkuje za mało enzymów potrzebnych do ich trawienia. Gdy pojawiają się w menu systematycznie, problem znika. Ważne jest też odpowiednie przygotowanie fasoli. Wymaga ona moczenia (ok. 12 godzin), zmieniania wody przed gotowaniem. Dla lepszych efektów można zmieniać wodę raz lub dwa i potem nie gotować fasoli w wodzie, w której była namaczana. Kiedy woda zacznie się gotować, trzeba zbierać pianę. Dużym ułatwieniem jest fasola w puszkach. Dzięki niej dań z fasolą nie musimy planować z wyprzedzeniem. Warto wybierać taką bez dodatku cukru, soli i konserwantów.

Zupa z białą fasolą

Składniki:

200 g fasoli (wcześniej ugotowanej)

cebula

pietruszka

4-5 ziemniaków

2 marchewki

2 ząbki czosnku

2 liście laurowe

4 łyżki oliwy

kilka ziarenek pieprzu, sól, tymianek i majeranek do smaku

natka pietruszki do posypania

Sposób przygotowania:

Obierz ziemniaki i drobno pokrój. Podobnie przygotuj cebulę i marchewki oraz pietruszkę. Warzywa przesmaż w dużym garnku na rozgrzanej oliwie, często mieszając. Dodaj do nich liście laurowe, ziarenka pieprzu oraz suszone zioła. Zalej całość 2 litrami gorącej wody i gotuj, aż ziemniaki będą miękkie. Połowę fasoli zblenduj, dodaj razem z drugą połową ziarenek w całości do zupy. Gotuj jeszcze ok. 3 minut i podawaj z natką pietruszki.