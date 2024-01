Kwaśnicę przygotowuje się na bazie kapusty kiszonej. Jej skład jest prosty, jak innych dań tradycyjnej kuchni góralskiej. Zupa jest pyszna, sycąca, rozgrzewająca. Co ją różni od kapuśniaku i czy trudno przygotować ją w domu?

Przedsmak ferii w górach

Do zimowych ferii jeszcze trochę czasu, ale już dziś możesz zjeść najsłynniejszą zupę Podhala. Łatwo ugotujesz ją w domu. Co jest najważniejsze? Musi być naprawdę kwaśna i zawierać sporo mięsa, to właśnie różni ją od sporo łagodniejszego kapuśniaku, a także sprawia, że nadaje się na jednodaniowy obiad. Szybko można się nią najeść. Na pewno sprawdzi się po świątecznych, obfitych posiłkach.

Co będzie potrzebne do ugotowana kwaśnicy?

Do kwaśnicy niezbędna jest dobrej jakości kapusta kiszona. Drugi ważny składnik to wędzone żeberka, które dodają jej dymnego posmaku. Nie jest to jedyny mięsny akcent. Do przygotowania wywaru potrzebne są też surowe żeberka oraz boczek. Powinien być on konkretny.

Niezwykłego aromatu kwaśnicy dodają suszone grzyby oraz przyprawy. Tu specjalnych zaskoczeń nie będzie. To liść laurowy, majeranek oraz kminek, który zapobiega wzdęciom i ułatwia trawienie. Idealnie sprawdza się do potraw na bazie kapusty.

Przepis na kwaśnicę

Składniki:

700 g surowych żeberek

400 g wędzonych żeberek

300 g wędzonego boczku

3 ząbki czosnku

kilka suszonych grzybów

700 g ziemniaków

marchewka

pietruszka

cebula

400 g kiszonej kapusty

przyprawy: 2 łyżeczki soli, 1/2 łyżeczki pieprzu, 3 łyżeczki suszonego majeranku, 1 łyżeczka kminku, 3 ziela angielskie, 2 liście laurowe

Sposób przygotowania:

Żeberka umyj, pokrój na mniejsze części. Wstaw do garnka i zalej zimną wodą – 2,5 litra. Gotuj na małym ogniu z dodatkiem łyżeczki soli, ziela angielskiego i liści laurowych przez ok. godzinę. Namocz suszone grzyby, po ok. 15 minutach dodaj do mięsnego wywaru. W międzyczasie pozbądź się szumowin. Później obierz i pokrój ziemniaki w kostkę, a następnie dodaj je do gotującego się mięsa. Zetrzyj marchewkę i pietruszkę na tarce, możesz podsmażyć je na patelni na łyżeczce oleju, potem dodaj do ziemniaków. Gotuj, aż ziemniaki będą miękkie. Cebulę przekrój na pół i opal na palniku lub podsmaż na patelni. Dodaj do zupy, dopiero gdy będzie w części przypalona i czarna. Pokrój boczek i podsmaż na patelni, potem dodaj do zupy. Gdy ziemniaki będą ugotowane, dodaj kapustę kiszoną, wcześniej odciśniętą i posiekaną. Gotuj ją jeszcze ok. 30 minut, dopraw do smaku. Możesz dodać kilka łyżek soku z kapusty, by ją dodatkowo zakwasić.