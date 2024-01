W polskiej kuchni tradycyjnie zabielamy zupy śmietaną. Można ją z powodzeniem zastąpić mleku kokosowym. To ulubiony dodatek wegan. Nadaje on też zupom orientalnego posmaku. Zwłaszcza tym z pikanymi przyprawami. Podpowiadamy, jak go używać.

Zupy tajskie nie mogą obejść się bez mleczka kokosowego. Do tego składnika w orientalnych daniach jesteśmy przyzwyczajeni. Jednak ten słodkawy, kokosowy smak dobrze łączy się też z dobrze znanymi warzywami, jak marchewka, buraki czy pomidory. Kiedy chcesz podkreślić rodzimy przepis orientalnym dodatkiem, trzeba dobrze wybrać mleko.

Jakie mleko kokosowe wybrać?

Mleko kokosowe powstaje przez zmieszanie miąższu kokosa z wodą. W sklepach znajdziesz różne jego rodzaje. Podczas zakupów trzeba zwracać uwagę na zawartość tłuszczu i ekstraktu z kokosa oraz gęstość. Do zup sprawdzi się takie o niższej zawartości tłuszczu (5-7%). Skład mleka im krótszy, tym jest lepszy. Nie powinno być w nim ani substancji przedłużających trwałość, ani słodzących. Za to może być wzbogacone o wapń i witaminy. Mleko kokosowe, podobnie jak śmietanę, zawsze dodaje się pod koniec gotowania.

Rozgrzewająca marchewkowa

Składniki:

trzy średnie marchewki

1/2 szklanki mleczka kokosowego

cebula

połowa papryczki chili

kawałek imbiru (2 cm)

łyżeczka oleju kokosowego

curry, sól, pieprz do smaku

kolendra do podania

Sposób przygotowania:

Umyj, obierz i pokrój marchewki na kawałki. Cebulę obierz i posiekaj. Imbir zetrzyj na drobnej tarce, a chilli drobno posiekaj, wcześniej wyjmij nasionka. W garnku na rozgrzanym oleju podsmaż cebulę, po chwili dodaj chilli, imbir i curry. Potem wrzuć marchewki, zalej wodą do 3/4 wysokości garnka i duś pod przykryciem na małym ogniu przez 10-15 min. Po ugotowaniu marchewki do miękkości, zblenduj je na gładką masę. Jeśli zupa jest za gęsta, rozcieńcz ją wodą. Dopraw do smaku solą i pieprzem, dodaj mleczko kokosowe i wymieszaj lub zblenduj ponownie. Podawaj z drobno posiekaną kolendrą.

Buraczana na mroźny dzień

Składniki:

3 duże buraki, obrane i pokrojone na mniejsze kawałki

1 puszka (400 ml) mleka kokosowego

5 szklanek bulionu warzywnego

3 ząbki czosnku, posiekane

cebula, posiekana w kostkę

łyżeczka posiekanego imbiru

łyżka oliwy z oliwek

sól, pieprz do smaku

połowa limonki

Sposób przygotowania:

Oliwę rozgrzej w garnku. Podsmaż na niej posiekaną drobno cebulę, czosnek i imbir. Dodaj pokrojone buraki i cztery szklanki bulionu. Gotuj aż warzywa zmiękną. Potem zblenduj zupę na gładki krem, dodaj pozostały bulion, Do kremy dodaj mleczko kokosowe, przypraw solą i pieprzem. Podawaj zupę skropioną sokiem z limonki.

Pomidorowa zimowa

Składniki:

800 g przecieru pomidorowego / passaty

puszka mleczka kokosowego

po 1 sztuce: pietruszka, marchewka, por, cebula

oliwa do podsmażania

kawałek imbiru

sól, pieprz, nasiona kolendry, kurkuma do smaku

ryż i natka pietruszki do podania

Sposób przygotowania:

W garnku na oliwie podsmaż drobno posiekaną cebulę, obrany imbir oraz pora. Gdy warzywa się zeszklą, dodaj drobno posiekane: marchewkę, pietruszkę i selera (można je też zetrzeć na tarce). Podsmaż 2-3 minuty często mieszając. Zalej małą ilością wody, tak by warzywa były przykryte i gotuj je do miękkości. Następnie dodaj przecier pomidorowy, a na koniec mleczko kokosowe. Całość dokładnie wymieszaj i dopraw do smaku. Zupę podawaj z ryżem i natką pietruszki.