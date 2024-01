Tradycyjne karnawałowe przysmaki smażone są na tłuszczu wcale nie bez powodu. Karnawał poprzedza post, więc teraz trzeba jeść to, czego będziemy sobie potem odmawiać. Taką zasadą kierowali się nasi przodkowie. Dlatego taką popularność zyskały desery smażone na tłuszczu. Tradycja przetrwała. Jednak to wcale nie znaczy, że nie mamy wyboru.

Reklama

Do wyboru

Oponki serowe możesz przygotować na dwa sposoby. Tradycyjny, wiadomo zakłada, smażenie na tłuszczu. Jednak gdy ograniczasz tłuszcz czy też jesteś na diecie, możesz przygotować je w piekarniku. Takie oponki nadal będą kaloryczne, ale o wiele mniej tłuste niż te smażone. Do przygotowania ciasta użyj twarogu półtłustego zamiast tłustego, dzięki temu też stracą trochę kalorii. Do ciasto dodaj też odrobinę alkoholu. To ta sama zasada, która jest ważna przy faworkach. Trunki sprawiają, że ciastka mniej nasiąkają tłuszczem. Mamy dwa przepisy na oponki - z piekarnika i smażone. Oba są pyszne. Przed tłustym czwartkiem zdążysz wypróbować i jeden i drugi.

Reklama

Oponki z piekarnika

Składniki:

3 szklanki mąki pszennej + mąka do podsypania

3 jajka

250 g półtłustego twarogu

1 łyżeczka sody oczyszczonej

Reklama

1 łyżeczka proszku do pieczenia

2 łyżki gęstego jogurtu naturalnego

4 łyżki cukru

łyżka wódki

Sposób przygotowania:

Do dużej miski wsyp mąkę, obydwa cukry, sodę i proszek do pieczenia, wszystko wymieszaj. Następnie dodaj twaróg, jajka i jogurt naturalny. Na koniec dodaj alkohol. Całość wyrabiaj dłonią, aż składniki dobrze się połączą. Zagnieć kulkę, a następnie rozwałkuj ją na placek grubości około 1 cm. Używając dużej szklanki oraz kieliszka, wykrawaj oponki. Piekarnik rozgrzej do 190 stopni C, a blachę wyłóż papierem do pieczenia. Na blasze układaj oponki i piecz je przez około 10 minut, aż wyrosną i będą przyrumienione.

Oponki smażone

Składniki:

250 g mąki

250 g twarogu

1,5 łyżeczki sody oczyszczonej

5 łyżek cukru

łyżka cukru waniliowego

2 żółtka

100 g gęstej śmietany

olej (ok. 1,5 l) lub smalec (ok. 1,5 kg) do smażenia

cukier puder do podania

Sposób przygotowania:

Mąkę połącz z sodą, dodaj twaróg, dwa rodzaje cukru, żółtka oraz śmietanę. Z wszystkich składników zagnieć ciasto. Powinno być gładkie i elastyczne. Następnie przenieść je na stolnicę posypaną mąką i rozwałkuj na placki ok. 1,5 cm grubości. Placki delikatnie oprósz mąką i wycinaj z nich szklanką kółka i w środku mniejsze, np. kieliszkiem. Smaż je na rozgrzanym tłuszczu i odkładaj na ręczniki papierowe.