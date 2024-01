Na faworki potrzebujesz tylko kilkuskładników, a receptura ciasta wcale nie jest skomplikowana. Jednak jego wyrobienie i rozwałkowanie są już bardziej wymagające.

Warto pamiętać, że do ciasta na faworki dodaje się odrobinę alkoholu. To sprawia, że podczas smażenia ciastka "piją" mniej tłuszczu i są też bardziej kruche. Alkohol nie ma jednak wpływu na ich smak. Możesz wykorzystać spirytus, piwo lub wódkę. Zamiast trunków można też użyć octu.

Jak usmażyć idealne faworki?

Zbite i wypoczęte ciasto

Ciasto na faworki musi być zwarte i elastyczne, nigdy mokre. Przewidzianą w przepisie porcję śmietany czy alkoholu dodawaj stopniowo. Po wyrobieniu musisz je jeszcze zbić wałkiem, by ciasto było dobrze napowietrzone. Kolejny etap to "odpoczynek". Odłóż ciasto na co najmniej godzinę, można je też włożyć do lodówki. Te wszystkie zabiegi sprawią, że faworki będą chrupiące.

Wałek i radełko

Te dwa sprzęty są potrzebne do zrobienia dobrych faworków. Przygotowane ciasto trzeba bardzo cienko rozwałkować, wymaga to cierpliwości i staranności. Zawsze rób to partiami, trzymając resztę ciasta pod ściereczką. Nie może wysychać, bo faworki będą twarde. Ciastka wykrawaj radełkiem. Możesz też użyć noża, ale nie będą tak ładne.

Najlepiej robić to na ukos, by miały wydłużony kształt. Po środku każdego prostokąta rób niewielkie nacięcie i wywijaj przez środek - by powstał charakterystyczny kształt faworków. Przed smażeniem trzymaj je pod ściereczką, by nie wysychały.

Smażenie na złoty kolor

Faworki tradycyjnie smaży się na smalcu, ale można też użyć oleju. Obie wersje są popularne. Tłuszcz ma olbrzymi wpływ na smak, więc zależy to od przyzwyczajeń. Rozgrzej go (do 180 stopni C) w szerokim garnku i smaż ciastka stopniowo, tylko po kilka sztuk, bo szybko rosną. Gdy w garnku będzie ich zbyt dużo, wtedy też spadnie temperatura tłuszczu i nie będą już takie chrupiące. W trakcie przekręcaj je na drugą stronę. Mają złoty kolor? Są gotowe.

Pudrowanie na koniec

Usmażone faworki odkładaj na papierowy ręcznik, by odsączyć je z nadmiaru tłuszczu. Gdy przestygną, posyp je cukrem pudrem, który wcześniej warto wymieszać ze zmielonym cukrem waniliowym.

Przepis na faworki

Składniki:

400 g maki tortowej

łyżeczka proszku do pieczenia

jajko

5 żółtek

6 łyżek gęstej śmietany

łyżka spirytusu

łyżka cukru pudru

szczypta soli

olej (ok. 2 l) lub smalec (ok. 1,5 kg) do smażenia

cukier puder/cukier waniliowy do posypania

Sposób przygotowania:

Do maki dodaj szczyptę soli, proszek do pieczenia, wymieszaj. Żółtka, jajko i łyżkę cukru pudru ubij na puszystą masę. Dodaj ją do mąki, dołóż też śmietanę i spirytus. Zagnieć ciasto, powinno być gładkie i elastyczne. Odłóż je na 40 minut. Potem tłucz ciasto wałkiem, by wtłoczyć w nie powietrze i wałkuj je na jak najcieńsze placki. Potem nożem lub radełkiem wykrawaj faworki. Smaż je na złoty kolor na mocno rozgrzanym tłuszczu.