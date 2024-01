Na początku tygodnia szukasz pomysłów na obiady na cały tydzień? Zapiekanki ziemniaczane sprawdzą się w te dni, kiedy masz mniej czasu na gotowanie. Przy okazji możesz wykorzystać inne warzywa, które zalegają w lodówce.

Co dodać do zapiekanki ziemniaczanej?

Sycąca zapiekanka ziemniaczana to danie, które można przygotować w niezliczonej ilości wersji. Ziemniaki to baza, ale dodatki można dobierać różne. Te warzywa świetnie komponują się z mielonym mięsem, innymi warzywami, serami, beszamelem czy śmietaną. Dobre połączenie tworzą też z pieczarkami. Ewa Wachowicz swoją zapiekankę ziemniaczaną doprawia pudrem z suszonych grzybów i na pewno jest to świetny pomysł.

Do ziemniaków pasują też zioła, a zwłaszcza świeży rozmaryn. Ale to szczegóły, ważny jest pierwszy krok czyli wybór odpowiednich ziemniaków. Sprawdzi się najlepiej typ B, czyli sałatkowy. Takie ziemniaki nie rozpadają się podczas gotowania i po ostudzeniu można je łatwo pokroić w plastry. Mamy świetne przepisy na zapiekanki ziemniaczane - w wersji z mięsem oraz wegetariańską.

Zapiekanka pasterska

Składniki:

kg ziemniaków

500 g mielonej wieprzowiny

cebula

marchewka

pół puszki kukurydzy

pół puszki groszku

100 g żółtego sera

3 łyżki masła

50 ml śmietanki

ząbek czosnku

sól, pieprz, papryka, gałka muszkatołowa do smaku

2 łyżki oleju

pół szklanki bulionu (może być z kostki)

Sposób przygotowania:

Ziemniaki umyj, obierz i ugotuj. Jeszcze ciepłe zgnieć praską, dodaj masło, śmietankę oraz 50 g startego na tarce żółtego sera. Dopraw je szczyptą gałki muszkatołowej. Na rozgrzanym oleju przesmaż drobno pokrojoną cebulę, dodaj mięso i pokrojoną w kostkę marchewkę, zalej bulionem i duś 15 min. Dopraw do smaku, dodaj kukurydzę i groszek. Mięso z warzywami ułóż w naczyniu do zapiekania, na nim rozprowadź ziemniaki, posyp pozostałym serem. Zapiekaj 30 minut w 180 stopniach C.

Zapiekanka ziemniaczana z dodatkiem fety

Składniki:

600 g ziemniaków

300 g pieczarek

300 g szpinaku

1 papryka

2 ząbki czosnku

150 g sera feta

gałka muszkatołowa, pieprz, oregano do smaku

3 łyżki oliwy

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obierz, pokrój na plasterki, ugotuj i odcedź. Pieczarki pokrój na plasterki i podsmaż na łyżce oleju razem z pokrojoną na paseczki papryką. Przełóż na talerz. Na kolejnej łyżce oleju lekko przesmaż ziemniaki. Na pozostałym oleju przesmaż szpinak z czosnkiem, przypraw gałką i pieprzem. W naczyniu do zapiekania wyłóż ziemniaki, na nich rozłóż szpinak,potem pokruszoną fetę, a na wierzchu ułóż pieczarki z papryką. Posyp oregano. Zapiekaj całość przez 10 minut w 180 stopniach C.