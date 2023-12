Kulebiak to tradycyjny, słowiański wypiek. Jest bardzo popularny na wschodzie, choć przypuszcza się, że jego nazwa pochodzi od niemieckiego słowa "Kohlgeback", co oznacza ciasto nadziewane kapustą. Kulebiak kojarzy się z farszem z kapusty, ale nadziwano go również kaszą gryczaną czy gotowaną rybą.

Reklama

Jak go przygotowuje Paweł Suchenek, szef kuchni z restauracji Nova Wola? Oto jego przepis i triki.

Kulebiak w wydaniu ekspresowym

Reklama

W tradycyjnym kulebiaku w grę wchodziło tylko jedno ciasto - drożdżowe. Wiadomo, nie należy one do łatwych. Wymaga przygotowania rozczynu, długiego wyrabiania. W nowoczesnej interpretacji tego przepisu jest sporo zmian. Paweł Suchenek proponuje, by użyć gotowego ciasta francuskiego. W jego płat owija pyszny farsz. A co z kapustą? Potraktował ją tylko jako dodatek do nadzienia, które bazuje na łososiu. Taka jest propozycja szefa kuchni, ale na farsz do kulebiaka świetnie nadają się też grzyby, zarówno leśne, jaki i pieczarki. Pasuje też mięso mielone.

Nie tylko do barszczu

Kulebiak może być świetnym daniem dla gości podczas sylwestrowego wieczoru. Smakuje na ciepło i na zimno, zwłaszcza gdy podasz go z sałatą czy rukolą. Jest też dobrym dodatkiem do zup kremów czy klasycznego czerwonego barszczu.

Kulebiak z łososiem według szefa kuchni

Składniki:

3 filety z łososia

Reklama

sok z 1/2 cytryny

3 marchewki

1 cebula

2 ząbki czosnku

3 liście kapusty

50 g masła

125 ml białego wina

opakowanie ciasta francuskiego

jajko

gałka muszkatołowa, sól i pieprz do smaku

opcjonalnie: olej lniany i suszone śliwki

Sposób przygotowania:

Łososia skrop sokiem z cytryny i odstaw do lodówki na kilka godzin. W międzyczasie zetrzyj na tarce na grubych oczkach marchewkę, posiekaj cebulę i czosnek w kostkę, a liście kapusty pokrój w julienne, czyli cienkie, wąskie słupki. Wszystkie warzywa przesmaż na maśle, wlej wino i dopraw wedle uznania. Do kapusty możesz dodać odrobinę oleju lnianego i suszone śliwki.

Rybę osusz i oprósz przyprawami. Rozwiń ciasto francuskie i ułóż je na papierze do pieczenia. Na sam środek ciasta wyłóż kolejno farsz i płaty ryby, a następnie zawiń ciasto tak, aby łączenie znajdowało się na górze. Ciasto możesz dodatkowo udekorować, nacinając je lub wycinając z niego wybrane kształty. Całość posmaruj roztrzepanym jajkiem, wykorzystując do tego kuchenny pędzel. Piecz przez około 45 minut w 200 stopniach.