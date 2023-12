Wielki bal, kolacja w eleganckiej restauracji, a może koncert na świeżym powietrzu? To ciekawe propozycje na spędzenie sylwestrowego wieczoru, ale i tak na pewno większość z nas przywita Nowy Rok na domówkach, w gronie bliskich znajomych i rodziny. Co na taką imprezę przygotować do jedzenia?

Menu z pomysłem

Na sylwestrowej imprezie sprawdzają się dania lekkie, ciekawe w smaku i jednocześnie łatwe w przygotowaniu. Warto też wybrać takie, które można zrobić wcześniej, a potem tylko szybko odgrzać w piekarniku. Nie musimy też serwować nic na ciepło, wystarczą sałatki i przekąski. Znamy przecież swoich przyjaciół i wiemy, jak trafić w ich gust kulinarny.

Gdy już masz listę potwierdzonych gości, zaplanuj menu i przygotuj listę potrzebnych produktów. Sylwester i Boże Narodzenie to okazje do większych zakupów. Zdarza się, że potem marnujemy żywność. Lepiej do tego nie dopuszczać.

Oto przepisy na kilka imprezowych pewniaków.

Faszerowane pieczarki

15 pieczarek

czerwona papryka

8 pomidorków koktajlowych

mała czerwona cebula

kulka mozzarelli

2 ząbki czosnku

kilka gałązek świeżego tymianku lub bazylii

sól i pieprz do smaku

Nóżki pieczarek pokrój, czosnek przeciśnij przez praskę. Tymianek lub bazylię posiekaj. Rozgrzej łyżkę oliwy na patelni, podsmaż czosnek, nóżki grzybów i zioła. Pomidorki przekrój na pół, cebulę i paprykę potnij w piórka. Mozzarellę zetrzyj na tarce. Do kapeluszy wkładaj łyżkę farszu z patelni. Posyp mozzarellą, rozłóż pomidorki, cebulę i paprykę, dopraw pieprzem i solą, skrop oliwą. Piecz w piekarniku ok. 15 minut w 200 st. C.

Łódeczki z cykorii z serem pleśniowym

2–3 cykorie

gruszka

80 g sera (najlepiej pleśniowego)

garść orzechów włoskich

garść orzechów laskowych

2 łyżki miodu

pieprz i tymianek do smaku

Cykorie przekrój na połówki. Listki porozdzielaj, odłóż środkowe, bo są najmniejsze. Gruszkę i ser pokrój w drobną kostkę. Na patelni upraż orzechy, następnie dodaj gruszkę i krótko przesmażaj. Na koniec dodaj miód i ser. Wymieszaj. Dopraw do smaku pieprzem i tymiankiem. Masę nakładaj na łódeczki z cykorii.

Pasta pomidorowa idealna do chipsów czy paluszków

250 g twarogu tłustego lub półtłustego

łyżka koncentratu pomidorowego

natka pietruszki do smaki

sól, pieprz, słodka i ostra papryka do smaku

Twaróg rozetrzyj widelcem (można też dodać łyżkę śmietany). Dodaj koncentrat pomidorowym. Doprawić do smaku solą i pieprzem oraz papryką. Taka pasta świetnie pasuje do chipsów ziemniaczanych i paluszków.

Ciastka o smaku pizzy

opakowanie ciasta francuskiego

20 g żółtego sera

12 plasterków szynki

3 łyżki pikantnego ketchupu

papryka pokrojona w cienkie paski

łyżka masła

sól, pieprz, papryka, oregano do smaku

jajko

Ciasto francuskie rozwiń, wykrój z niego prostokąty, posmaruj ketchupem. Układaj na nich plasterki szynki, sera, paprykę. Posyp przyprawami i zwiń ciasto na połówkę. Posmaruj rozmąconym jajkiem. Wierzch ciasta ponacinaj nożem. Ułóż na blasze i piecz w temperaturze 190 stopni C przez 25 minut.

Sałatka z paluszkami krabowymi

150 g surimi (paluszków krabowych)

2 ogórki

kilka rzodkiewek

80 g groszku zielonego (mrożony lub z puszki)

por (biała część)

kilka gałązek posiekanego koperku

2 łyżeczki soku z cytryny

2 łyżki majonezu

1-2 łyżeczki sosu sojowego

pieprz do smaku

drobny makaron opcjonalnie

Paluszki surimi, obrane ogórki i rzodkiewki pokrój w niewielką kostkę. Groszek odcedź, a mrożony zalej gorącą wodą, po 4 minutach odcedź. Pora posiekaj. Wszystkie składniki wymieszaj z koperkiem, sokiem z cytryny i majonezem, przypraw pieprzem i sosem sojowym. Do sałatki możesz dodać drobny makaron, będzie bardziej sycąca.