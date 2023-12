Sałatki zawsze sprawdzają się w sylwestrowy wieczór. Są lekkie, a jednocześnie sycące. Spokojnie można zjeść je nawet późnym wieczorem. Dzięki nim w dobrym nastroju przetrwamy do północy. Przepisów na sałatki jest mnóstwo, ale po świętach często kilka z nich już wykluczamy. Chcesz sobie zrobić przerwę od jarzynowej i śledziowej? Postaw na sałatki z ananasem. Mamy trzy propozycje.

Reklama

Pysznie i egzotycznie

Do sałatek możesz wykorzystać świeżego ananasa, którego bez problemu kupisz w dyskontach. Jak sprawdzić czy jest dojrzały? Spróbuj wyciągnąć jeden z listków, tych najmniejszych ze środka. Jeśli uda się to bez problemu, ananas jest dojrzały. Do sałatek sprawdzą się także owoce w puszkach. Są one jednak znacznie słodsze. Świeży ananas jest bardziej orzeźwiający. Z czym komponować ten owoc? Pasuje do niego drób, np. kurczak czy indyk, warzywa, np. seler czy kukurydza. Magda Gessler stawia zaś na połączenie z krewetkami. Restauratorka twierdzi, że przepis ten jest zainspirowany podróżą na Kubę.

Reklama

Sałatki z ananasem

Kubańska inspiracja Magdy Gessler

1 sałata lodowa

1 duży ananas

250 g pomidorków koktajlowych

1 pęczek szczypiorku z cebulą

300 g krewetek koktajlowych lub tygrysich

ogórek

kukurydza w puszce

koperek

por

masło do smażenia

1 szklanka majonezu

2 łyżki jasnego rumu

1 łyżeczka tabasco

2-3 łyżki ketchupu

1 łyżka octu winnego lub jabłkowego

sól

Ananasa ostrożnie przetnij go wzdłuż na pół i wydrąż miąższ. Miąższ pokrój w kostkę i odłóż do miseczki. Do dużej miski włóż porwaną drobno sałatę lodową i pokrojonego w półplasterki ogórka. Pomidorki umyj i pokrój na pół (lub pozostaw w całości). Dodaj je do sałatki. Szczypiorek posiekaj drobno. Cebulę pokrój w cienkie piórka. Dodaj je do sałatki. Krewetki umyj i osusz. Podsmaż je na maśle z koperkiem, porem i solą. Majonez, ketchup,ocet, tabasco i rum wymieszaj dokładnie w misce. Do sałatki dodaj sos, krewetki i kawałki ananasa. Delikatnie wymieszaj. Sałatkę podawaj w wydrążonych połówkach ananasa.

Z orzechowym sosem

1 ananas

2 awokado

pęczek szczypiorku

1 papryczka chili czerwona

2 łyżeczki miodu

4 łyżki oleju

garść rukoli

połowa limonki

60 g orzechów ziemnych niesolonych

sól, pieprz do smaku

Ananasa pokrój w ćwiartki, obierz i usuń zdrewniały rdzeń. Miąższ pokrój w cienkie plasterki. Papryczkę chili pozbaw nasion, drobno ją posiekaj. Szczypiorek i orzeszki również posiekaj. Wymieszaj chili ze szczypiorkiem, orzeszkami, 1-2 łyżeczkami soku wyciśniętego z limonki, miodem i olejem, dopraw solą. Rukolę umyj. Awokado obierz, a następnie pokrój w plasterki. Awokado wymieszaj z ananasem, dołóż rukolę i polej sosem z orzeszkami.

W stylu meksykańskim

2 pojedyncze filety z kurczaka

1 ząbek czosnku, przyprawa meksykańska, sól i pieprz do smaku

2 łyżeczki mąki ziemniaczanej

2 łyżki oliwy

1 por

1 puszka kukurydzy

1 puszka ananasa

1 puszka czerwonej fasolki

150 g sera żółtego

4 łyżki majonezu

2 łyżki jogurtu lub śmietany

Filety kurczaka pokrój w kostkę, wymieszaj z przeciśniętym przez praskę czosnkiem, dopraw solą, pieprzem, przyprawą meksykańską, a na koniec obtocz w mące ziemniaczanej. Obsmaż kurczaka na tłuszczu na złoty kolor. Białą i jasnozieloną część pora przekrój wzdłuż na pół i opłucz. Pokrój na paseczki, włóż do sitka i przelej wrzącą wodą. Fasolkę wyłóż na sitko i przepłucz wodą. Odcedź i pokrój ananasa. Odcedź kukurydzę. Ser żółty zetrzyj na tarce o większych oczkach. Składniki układaj warstwowo w salaterce, każdą warstwę smaruj majonezem wymieszanym z jogurtem lub śmietaną.