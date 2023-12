Zastanawiasz się co podać na początku spotkania ze znajomymi? Deska serów sprawdzi się idealnie. Zawsze dobrze prezentuje się na stole, każdy znajdzie tam coś dla siebie. Jej przygotowanie jest banalnie proste, ale trzeba pamiętać o kilku zasadach.

Reklama

Coś chrupiącego, coś słodkiego

W głównej roli są sery, ale trzeba zadbać także o dodatki, które podkreślą lub odmienią ich smak. Sprawdzą się chrupiące przegryzki, a zwłaszcza orzechy. Możesz też w miseczkach podać oliwę, miód czy konfitury. Smak wielu serów harmonizuje ze słodkimi owocami takimi jak winogrona, figi, suszone morele czy żurawina. Oliwki czy suszone pomidory również dobrze komponują się z serami. Warto też dokupić chrupiące paluszki, np. włoskie grissini, krakersy czy suchary. A jakie wybrać sery? Mamy kilka sugestii.

Reklama

Co różni sery

Sery, które wyłożysz na deskę powinny różnić się twardością. Do wyboru masz twarde, półtwarde oraz miękkie. Pierwsze są zwarte, jędrne i charakteryzują się wytrawnym smakiem. Najbardziej znane to parmezan, grana padano czy pecorino romano. Sery półtwarde są delikatniejsze w smaku, zalicza się do nich cheddar, goudę, edam oraz mimolette. Z kolei miękkie to przede wszystkim te pleśniowe, które są maziste i kremowe. Sery różni też czas dojrzewania, który ma wpływ na intensywność smaku. Te długo dojrzewające są aromatyczne oraz kruche, krótko - kremowe i delikatne. Sery wytwarzane są z mleka. Jednak nie zawsze musi to być mleko krowie, a także owcze czy kozie. Trudno się w tym połapać? Te sery świetnie nadają się na deskę.

Sery idealne na deskę

Reklama

Parmezan - ser podpuszczkowy, twardy, a w smaku słony, orzechowy. Włosi nazywają go królem serów. Słynie z zawartości wapnia, ma fosfor i magnez. Dużo w nim też sodu. Jest tłusty, ale dzięki długiemu leżakowaniu tłuszcze są łatwo przyswajalne.

Brie - to francuski ser, który jest znany ze swojego delikatnego smaku i kremowej konsystencji. Jest wytwarzany z mleka krowiego i ma miękką, gładką skórkę i dymny posmak. Zawiera sporo wapnia.

Gorgonzola - ser pleśniowy z mleka krowiego. Ma łagodny, maślany posmak. To bogate źródło białka, sodu, fosforu i wapnia.

Mimolette - półtwardy ser o łagodnym, owocowym posmaku. Ma charakterystyczny, pomarańczowy kolor, który zawdzięcza naturalnemu barwnikowi.

Koryciński - ser dojrzewający z Podlasia. Wyrabiany z niepasteryzowanego, pełnego mleka krowiego z dodatkiem podpuszczki oraz soli kuchennej. Szczególnie dobrze smakuje z dodatkiem czarnuszki.