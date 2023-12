O tym, że domowe sosy są lepsze niż te ze sklepu, nikogo nie trzeba przekonywać. Czasami tylko trudno uwierzyć, że ich przygotowanie jest takie proste. Spokojnie można to zostawić na ostatnią chwilę i zająć się nimi nawet tuż przed kolacją wigilijną.

Jakie sosy warto zrobić?

Majonez kojarzy się z Wielkanocą, ale to przecież niezwykle uniwersalny sos. Będzie pasował do prostej sałatki śledziowej, ryby w galarecie czy wędlin. Można go zrobić więcej i użyć do sałatki jarzynowej. Z kolei sos tatarski jest niezastąpiony do wędlin i pasztetów. Sos chrzanowy świetnie komponuje się ze smażonym karpiem, rybami w galarecie i wędlinami. Mamy niezawodne przepisy na te trzy sosy.

Domowy majonez

Składniki:

2 żółtka

1,5 szklanki oleju roślinnego

łyżeczka ostrej musztardy

łyżka soku z cytryny

łyżeczka cukru pudru

sól i pieprz do smaku

ew. szczypta kurkumy

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki wyjmij wcześniej z lodówki, by miały temperaturę pokojową. Do naczynia włóż żółtka, musztardę, sok z cytryny, cukier puder. Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj łyżką. Na koniec dodaj sól i pieprz. Gdy masa będzie jednolita, cienkim strumieniem dodawaj olej, jednocześnie ubijaj majonez za pomocą blendera. Cały sekret polega na tym, by olej dodawać powoli. Możesz dodać go mniej niż w przepisie, zależy, na jakiej konsystencji majonezu ci zależy. Gdy już będzie odpowiednia, sprawdź, czy jest odpowiednio doprawiony. Aby majonez miał bardziej wyrazisty kolor, dodaj do niego szczyptę kurkumy i wymieszaj.

Sos tatarski

Składniki:

2 ogórki konserwowe

4 marynowane grzyby

3 łyżeczki marynowanych kaparów (opcjonalnie)

łyżeczka musztardy

8–10 łyżek majonezu

sól, pieprz do smaku

szczypta cukru

Sposób przygotowania:

Ogórki, grzybki i kapary odsącz z zalewy. Następnie pokrój je najdrobniej, jak to tylko możliwe. Następnie wymieszaj z majonezem i musztardą. Dopraw do smaku przyprawami i jeszcze raz wymieszaj. Tak przygotowany sos przełóż do pojemnika z pokrywką i schowaj na kilka godzin do lodówki. Najlepiej smakuje po schłodzeniu.

Sos chrzanowy

Składniki:

4 łyżki chrzanu

3 łyżki majonezu

3 łyżki jogurtu naturalnego lub śmietany

2 łyżki soku z cytryny

szczypta soli i pieprzu

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki sosu wymieszaj. Ważne jest, by użyć chrzanu, który ma w składzie wysoki procent tartego chrzanu.