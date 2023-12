Co wiemy o figach?

Figi uznawane są zanaturalny afrodyzjak ze względu na zawartość aminokwasów odpowiedzialnych między innymi za pobudzenie libido. Naturalnie rosną w Turcji i krajach Azji Mniejszej. Dzięki uprawom dostępne są również w rejonach basenu Morza Śródziemnego, w Hiszpanii czy Stanach Zjednoczonych. W Polsce sezon na świeże figi jest dość krótki, bo trwa od września do końca października. Jednak ich suszoną wersją można cieszyć się przez cały rok.

Są to owoce bardzo dekoracyjne. Figi po przekrojeniu są piękną kompozycją kolorystyczną, która rewelacyjnie ozdobi różnego rodzaju dania, zarówno słodkie, jak i wytrawne, desery czy napoje.

Figi to dośćkaloryczne owoce. W 100 g świeżej figi znajduje się około 75 kcal, przy czym jedna figa waży około 70 g. Z kolei prawdziwą bombą kaloryczną są już suszone figi, gdyż w ich 100 g znajduje się prawie 250 kcal. Suszone owoce to bogate źródło błonnika pokarmowego, który wspomaga prawidłową pracę jelit. Zawierają w sobie również cenne dla zdrowia witaminy, jak A, E, K.

Jak jeść figi?

Nie ma jednego określonego sposobu na jedzenie fig. Można jeść je na surowo, ale również poddawać obróbce termicznej, np. gotować, grillować, piec. Figę można jeść razem ze skórką i nasionami.

Figi to doskonały zamiennik słodyczy. Owoce te można wykorzystać jako składnik deserów, kremów, tortów, ciasteczek, sałatek owocowych. Świeże figi świetnie sprawdzają się do produkcji dżemów, syropów, soków, kompotów, nalewek. Wzbogacają smak także wytrawnych potraw, zwłaszcza mięsnych. Świetnie komponują się z kozim serem, szpinakiem, rukolą. Suszone figi to dobre połączenie z porannym musli czy owsianką.

Co zrobić z figami w kuchni?

Figi to uniwersalne owoce, które będą idealnym uzupełnieniem wszelkiego rodzaju deserów i potraw na słodko, ale również świetnie podbiją smak dań wytrawnych. Spróbuj różnych wersji fig – smażonych, pieczonych i gotowanych. Wprowadź do codziennego jadłospisu trochę egzotycznego smaku.

Sałatka z figami i kozim serem

Składniki:

4 szt. świeżych fig

1 łyżka masła

2 łyżki miodu

1 łyżka octu winnego

100 g sera koziego

3 garści rukoli

Łyżkę masła dodaj na rozgrzaną patelnię. Zanim tłuszcz zdąży się rozpuścić, dolej do niego ocet oraz miód. Figi ze skórką pokrój na ćwiartki. Gdy składniki na patelni dobrze połączą się, dodaj do nich figi. Całość smaż około 2–3 minut. Rukolę wyłóż na talerz, dodaj ser kozi oraz figi. Całość polej gęstym sosem, jaki wytworzył się na patelni.

Pieczone figi z serem pleśniowym

Składniki:

8 szt. świeżych fig

100 g niebieskiego sera pleśniowego

garść orzechów włoskich

2 łyżki oliwy z oliwek

2 łyżki sok z cytryny

2 łyżki octu jabłkowego

1 łyżka miodu

2 garści rukoli

sól, pieprz do smaku

Figi ponacinaj na krzyż, ale ostrożnie, by nie przeciąć ich do samego końca. Rozchyl lekko owoce i włóż do nich kawałki sera. Owoce przełóż do naczynia żaroodpornego, skrop łyżką oliwy i posyp je posiekanymi orzechami. Piecz całość w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza przez 10 minut. W tym czasie przygotuj sos. Do niewielkiego naczynia wlej 1 łyżkę oliwy, sok z cytryny, ocet jabłkowy, miód i dopraw odrobiną soli oraz pieprzu. Na dużym talerzu rozłóż rukolę i ułóż na niej upieczone figi. Polej owoce przygotowanym sosem.

Dżem figowy z suszonych owoców

Dżem figowy to ekspresowy w wykonaniu dodatek do kanapek, naleśników, gofrów i placków. Można nim przekładać domowe ciastka lub dodać do deserów lodowych, jogurtu czy owocowego ciasta. Świetnie smakuje podany na gorąco z kaszą jaglaną.

Składniki:

5 szt. suszonych fig

6 szt. suszonych daktyli

10 szt. suszonych śliwek

Figi, daktyle i śliwki przełóż do miski i zalej gorącą wodą, tak aby przykryć całkowicie owoce. Odstaw całość na 20 minut (może być pod przykryciem). Owoce razem z wodą zblenduj na gładką masę.