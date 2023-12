Ciasto francuskie idealnie sprawdzi się jako baza do różnego rodzaju wypieków, takich jak ciasta, ciasteczka, placki czy rogaliki. Możesz je wykorzystać do przygotowywania bożonarodzeniowych słodkości, jak i wytrawnych poczęstunków. Gotowe ciasto francuskie można kupić prawie w każdym sklepie spożywczym. Warto jednak sprawdzić jego skład i wybrać produkt dobrej jakości. Po wyjęciu z opakowania jest od razu gotowe do pieczenia. To propozycja dla osób, które uwielbiają kruche ciasto, a nie mają czasu, aby przygotować je własnoręcznie.

Makowiec zawijany z ciasta francuskiego

Trudno wyobrazić sobie Boże Narodzenie bez chrupiącego makowca pachnącego migdałami. To jeden z ulubionych świątecznych deserów Polaków. Jest aromatyczny, słodki i można go bardzo szybko i łatwo wykonać z ciasta francuskiego.

Składniki:

1 opakowanie ciasta francuskiego

400 g gotowej masy makowej

kilka kropel olejku migdałowego

1 jajko

½ szklanki ulubionych bakalii

szczypta maku lub płatków migdałowych do posypania wierzchu ciasta

Masę makową przełóż do miski i dodaj olejek migdałowy oraz posiekane drobno bakalie (według uznania, np. żurawinę, migdały, rodzynki, orzechy). Ciasto francuskie rozłóż i delikatnie rozwałkuj. Masę wykładaj na brzegu ciasta (na szerokość około 2 cm) i zwiń. Powstały rulonik odetnij nożem i powtarzaj czynność, aż skończy się ciasto.

W samym środku formy (ok. 24 cm) wyłożonej papierem do pieczenia umieść rulon i zwijaj go na kształt ślimaka. Dodaj kolejny rulon z makiem, aż forma w całości wypełni się zawijasem z ciasta. Jajko roztrzep w misce i za pomocą pędzelka posmaruj uformowany makowiec. Całość posyp makiem bądź płatkami migdałowymi. Piekarnik rozgrzej do temperatury 180 stopni Celsjusza i piecz ciasto przez około 30 minut.

Choinka z ciasta francuskiego z kremem czekoladowym

Choinka z ciastafrancuskiego to pomysł na świąteczny wypiek, który przygotujesz nawet w ostatniej chwili. Świetnie prezentuje się na talerzu i z pewnością zachwyci gości, zwłaszcza gdy wśród nich znajdzie się miłośnik kremu czekoladowego.

Składniki:

2 opakowania ciasta francuskiego

ulubiony krem czekoladowy

garść orzechów włoskich

1 jajko

Ciasta ułóż równo jedno na drugim. Wytnij w cieście kształt choinki. Jedną posmaruj grubo kremem czekoladowym i przykryj drugą. Pora na gałązki choinki. Brzegi ponacinaj symetrycznie z dwóch stron na około jednocentymetrowe paski, pozostawiając środek nienaruszony. Każdą gałązkę wywiń delikatnie, na ile pozwoli jej długość. Choinkę posmaruj roztrzepanym jajkiem i posyp orzechami. Całość piecz w temperaturze 180 stopni Celsjusza około 20 minut.

Ciasteczka z marmoladą z ciasta francuskiego

Kruche ciasteczka doskonale sprawdzą się jako smaczny deser na świątecznym stole, ale można je przygotowywać zawsze, gdy będziesz mieć ochotę na coś słodkiego. Są ekspresowe w wykonaniu i delikatne w smaku. Sprawdzą się na każdą okazję.

Składniki:

2 opakowania ciasta francuskiego

słoiczek ulubionej marmolady

1 jajko

1 łyżka cukru pudru

Rozłóż ciasto, delikatnie rozwałkuj i wyłóż na nim marmoladę. Połóż drugi placek i lekko dociśnij. Pokrój ciasto na równą kratę. Każdy kwadrat natnij delikatnie w środku. Posmaruj wierzch ciasteczek roztrzepanym jajkiem. Piecz całość w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza przez około 20 minut. Ciastka po ostygnięciu oprósz cukrem pudrem.

Ślimaki cynamonowe

Cynamon to jedna z najczęściej wykorzystywanych przypraw w bożonarodzeniowych wypiekach. Świetnie sprawdzi się do wypieków à la bułeczki cynamonowe. Opcjonalnie po upieczeniu i ostudzeniu całość można dodatkowo polać odrobiną lukru i posypać rodzynkami.

Składniki (na około 20 „bułeczek”):

1 opakowanie ciasta francuskiego

1 łyżka cynamonu

skórka starta z połowy cytryny

2 łyżki cukru

Cukier wymieszaj z cynamonem i skórką z cytryny. Ciasto francuskie posyp przygotowaną wcześniej mieszanką. Ciasto zwijaj w rulon równo z obu stron, tak by finalnie powstały 2 równe ruloniki obok siebie. Zwiń całość w papier i odstaw do lodówki na 15 minut. Krój ciasto na około 2 centymetrowe krążki. Piecz „bułeczki” w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza przez około 20 minut.